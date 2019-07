En Allemagne, la station balnéaire de Prora, imaginée par Hitler, est toujours en construction

La station balnéaire de Prora en 2019. (STEFAN SAUER / DPA)

Dans le Nord de l'Allemagne se trouve Prora, une station balnéaire qui a une histoire très particulière puisqu'elle a été entièrement conçue par les Nazis. L'idée vient d’Adolf Hitler lui-même. Il voulait à la fois satisfaire et rendre heureux les ouvriers et se servir de ce lieu pour les embrigader. L'objectif était de leur inculquer l’idéologie nazie tout en les préparant à une prochaine guerre. Elle éclatera trois ans après le lancement de ce gigantesque chantier en 1936, le projet était alors presque terminé mais il n’accueillera jamais de vacanciers.

10 000 chambres avec vue sur mer

Prora devait accueillir 20 000 personnes dans 10 000 chambres de 12 mètres carrés. Cela donne huit blocs de six étages le long de la plage derrière un filet de dune. Le bâtiment n’est pas très large mais il est considéré comme l’un des plus longs du monde avec ses quatre kilomètres et demi de longueur pour que toutes les chambres puissent bénéficier de cette vue sur la mer Baltique. Prora, à trois heures et demie de route de Berlin, se trouve dans une baie magnifique au nord de la très jolie île de Rügen, près de la frontière polonaise, face à la Suède.

Ce lieu est l’une des deux dernières traces visibles de cette architecture complètement mégalomane de l’Allemagne nazie, avec le site de Nuremberg en Bavière. Ce lieu attire donc les curieux, les passionnés d’Histoire et d’architecture avec 500 000 visiteurs par an. Ils peuvent découvrir un petit musée tout à fait passionnant qui raconte l’histoire de ce projet fou surnommé le "colosse de Rügen" ou le "monstre au bord de la mer".

Le chantier redémarre dans les années 2010

Pendant plus de 70 ans, ce lieu a été oublié car après la guerre et l’arrêt du chantier, le site est resté inaccessible jusqu’au début des années 1990. Pendant l’époque de l’ex-Allemagne de l’Est, la RDA en avait fait une prison. Il s'agissait d'une zone militaire interdite.

Il a fallu attendre encore plus de 20 ans après la chute du rideau de fer pour qu’en 2011, une auberge de jeunesse ne blanchisse les murs et réhabilite une petite partie du complexe. Depuis, la rénovation continue et Prora retrouve sa fonction de station balnéaire. Il y a même un hôtel désormais tout à fait luxueux. Tranche par tranche, le bâtiment est rénové. On y ajoute des balcons, des larges baies vitrées, quelques murs ont été cassés et les espaces sont agrandis pour offrir à la vente, très cher, des appartements tout confort.

Des voix s'élèvent pour le devoir de mémoire

Dans cette ex-Allemagne de l’Est, certains Allemands sont très critiques envers cette réhabilitation. Ils estiment qu’une autre idéologie, le capitalisme, a réalisé ce qu’était le projet initial du national-socialisme dans une version moderne. Les autorités ont entendu la critique et promettent qu’une petite partie du site va tout de même conserver une fonction de lieu de mémoire.

De l’avis des spécialistes du tourisme, de par son emplacement dans cette baie magnifique aux eaux turquoise et aux plages de sable blanc tout près du charmant village de Binz et ses villas, Prora peut devenir dans son genre un petit "Saint-Tropez" allemand.