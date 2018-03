franceinfo junior. Les abeilles sont-elles menacées ?

Des abeilles dans une ruche en plein travail. (MAXPPP)

Dans un document publié fin février, l'Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) affirme qu'il existe des risques encourus par les abeilles à cause d'insecticides, qu'elles soient sauvages ou domestiques. "Les évaluations indiquent que, dans de nombreux cas, les abeilles qui butinent sur les cultures traitées dans le champ ou dans son voisinage sont susceptibles d'être exposées à des niveaux nocifs de pesticides néonicotinoïdes", explique l'agence dans un document explicatif. Cela concerne trois insecticides de cette famille (la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame), ils sont actuellement "soumis à des restrictions dans l'UE du fait de la menace qu'ils représentent pour les abeilles", précise l'autorité. Néanmoins, des entreprises produisant des pesticides ont contesté ces résultats, comme le racontent l'Agence-France-Presse et cet article du Figaro. C'est le cas par exemple du groupe Bayer, qui a publié un communiqué sur le sujet.

Inquiétudes pour les abeilles

De leur côté, les apiculteurs s'inquiètent vivement des effets des pesticides sur les populations d'abeilles, notamment ceux de la famille des néonicotinoïdes. En France, il est prévu qu'une loi interdise l'usage de ces substances à partir de septembre 2018. C'est ce que résume cette infographie de l'Agence-France-Presse, consultable ici. En ce moment, l'UE réfléchit à restreindre encore plus largement l'utilisation de ces insecticides controversés.

Mais qu'est-ce qui menacent les abeilles : la pollution, les pesticides, le réchauffement climatique ? Est-ce qu'il y a moins de miel ? Au micro de franceinfo junior, des élèves de CM2 posent leurs questions à ce sujet.

Franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine et site d'actualités pour enfants, 1jour1actu et 1jour1actu.com. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Pour aller plus loin

