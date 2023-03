Emploi : le Canada bat des records de "PVT" pour les jeunes Français

Ottawa a pris la décision d'augmenter son quota de visas de travail attribués aux Français de moins de 35 ans. Une décision qui pourrait s'inscrire dans la durée.

Pour réduire sa pénurie de main d’œuvre, le Canada mise sur l’immigration. Cela passe notamment par les jeunes Français de moins de 35 ans qui sont toujours de plus en plus nombreux à venir s’installer de l’autre côté de l’Atlantique pour travailler. Preuve du succès : depuis début janvier 2023, un nombre record de visas "PVT", pour "Programme Vacances-Travail", ont été accordés aux Français.

Au Canada, il y a toujours eu une grande demande de PVT, à tel point qu’il y a 7 ans, le Canada a mis en place un système de tirage au sort. Tous les ans, pendant plusieurs mois des Français inscrits sur le site de l’immigration sont tirés aléatoirement. Mais, depuis un an, le nombre de visas distribués augmente : pour toute l’année 2022, ce sont près de 11 000 PVT qui ont été accordés aux jeunes Français.

>>Vives tensions sur l'emploi au Canada

Le phénomène s’accélère encore puisque depuis début janvier, 7 000 candidats ont déjà reçu une invitation pour venir travailler au Canada. Julie Meunier est co-fondatrice du site PVTistes.net, un site d’informations pour les Français qui s'intéressent justement à ce visa de travail à l’étranger. Elle décrit une "situation assez inédite" : pour la première fois, le Canada "a tiré autant de candidats". Une situation qui l'interroge, puisque "toutes les places disponibles pour 2023 ont déjà été distribuées. Ce qui fait que ça pose beaucoup de questions sur l’ajout éventuel de places dans le reste de l’année".

Attirer plus de Français au Canada

Si rien n’est officiel, tout laisse à penser que des nouvelles places vont ouvrir pour cette année. Fin 2022, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé vouloir atteindre un nombre record d’arrivants au Canada d’ici à 2025 avec plus de francophones sur le territoire.

La question est désormais de savoir comment cette immigration de jeunes pourrait diminuer la pénurie de main d’œuvre du Québec, car comme partout au Canada, la pénurie touche tous les domaines. Et encore plus ceux de la restauration ou du tourisme. Or, les travailleurs avec un PVT sont faciles à embaucher, explique Julie Meunier : "Une fois qu’on dispose d’un PVT, on a le droit de travailler au Canada pendant une durée maximale de 2 ans pour n’importe quel employeur, dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire du Canada, sans que l’employeur n’ait aucune démarche à faire, et donc combler des postes en demande. D’autant que pas mal de PVTistes au Canada, sont prêts à faire toute sorte d’emploi, ne serait-ce qu’au début, le temps peut être de trouver dans leur domaine par la suite", assure-t-elle.

Plus que de la main d’œuvre temporaire, ces jeunes sont aussi des potentiels futurs habitants. Au bout de deux ans de travail, ils peuvent faire une demande de résidence permanente.