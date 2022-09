Le Québec veut attirer les Français qualifiés

On évalue à 130 à 150.000 le nombre de Français vivant à Montréal, ce qui en fait la première communauté tricolore hors d’Europe. Plusieurs milliers de nouveaux venus viennent grossir ces troupes chaque année, attirés notamment par les grands espaces qu’offre le Québec.

Alexandre Faure s’est installé avec sa compagne il y a cinq ans à Montréal. Ils viennent tout juste de terminer leurs démarches pour l’immigration. "Avec le recul, je dirais que c'est facile, assure-t-il, mais lorsqu'on était dans les étapes de renouvellement de visas de base, c'étaient toujours des moments pénibles, il y a de l'incertitude. On ne peut pas débarquer au Québec, dire on s'installe ici, puis c'est réglé !"

Alexandre Faure dans son atelier de chaussures sur mesure à Montréal (Photo Laurie Bataille)

Opérations de recrutement

Touchée par une pénurie de main-d’œuvre à cause du vieillissement de sa population, la province canadienne lance chaque année des opérations de recrutement en France, en partenariat avec Pôle emploi. Travaillant seul, Alexandre Faure, 29 ans, ne connaît pas de problème de recrutement, mais ce n’est pas le cas de sa compagne qui peine, elle, vraiment, à trouver des employés dans l’animalerie qu’elle dirige.

"Elle est continuellement en train de rechercher de nouvelles personnes et c’est son quotidien de recruter quasiment, témoigne-t-il. Même sans le Covid-19 et la guerre en Ukraine, la pénurie de main-d’œuvre au Canada a toujours été une réalité, beaucoup plus qu'en France, mais c'est aussi ce qui nous a permis d'arriver puis de nous faire une place en montrant qu’on avait envie de travailler et qu’on travaillait sérieusement, à la française."

Aller plus loin

Une vidéo montrant son travail

Retrouvez cette chronique sur www.Français à l'étranger.fr, le site de la mobilité internationale.