Vives tensions sur l’emploi au Canada

Le pays tout entier fait face à une situation inédite de pénurie de main-d’œuvre, comme en témoigne le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie française de Montréal.

Le Québec n’échappe pas à l’hémorragie d’employés. Rien que dans le secteur du grand Montréal, plus de 200.000 postes ne sont pas pourvus, et personne ne voit ici comment la situation pourrait s’arranger, explique Julien Tougeron, directeur depuis quelques mois de la Chambre de commerce française de Montréal :

"Il en manque un million à travers le Québec et bientôt trois dans tout le Canada, détaille-t-il. La pénurie concerne notamment des emplois non qualifiés comme les serveurs, les vendeurs ou le personnel de construction. Il manque des infirmières, des médecins, des plombiers, des électriciens, des employés de bureau classique. Même moi, je cherche un stagiaire et j’ai du mal à recruter."

Le Français reconnaît qu’au Canada, une partie de ces professions, en particulier dans la santé ou l’enseignement, sont un peu trop soumises à restrictions.

Julien Tougeron à Montréal (à droite) avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien

Une plateforme internet pour déposer son CV

Selon le Français, il faut compter près de trois ans aujourd’hui, pour voir aboutir une demande de résidence permanente pour le Québec. Un délai qui varie d’une province à l’autre, puisque chacune applique ses propres règles pour l’immigration. D’après Julien Tougeron, le marché va finir par se réguler, notamment grâce à un recours plus important à la sous-traitance :

"Vous avez besoin de techniciens informatiques, il n'y a peut-être plus de techniciens informatiques dans l'entreprise. Mais vous allez prendre un prestataire qui va gérer votre flotte d'ordinateurs, gérer les pare-feux, le cloud externe, ça va se faire de plus en plus."

La CCI française de Montréal compte 320 membres, des entreprises de toutes tailles, dont 40% sont canadiennes. Elle a mis en place une plateforme internet qui permet à ses adhérents de poster leurs offres d’emploi et aux candidats de déposer leur CV en ligne.

