Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir sur les "Lions de l'Atlas" avant France-Maroc

Ce mercredi 14 décembre à 20h, l'équipe du Maroc va tenter de réaliser un exploit. Celui de se qualifier pour la première fois en finale de la Coupe du monde de football, face au champion en titre : la France. Depuis le début de ce mondial au Qatar, les "Lions de l'Atlas" sont entrés dans l'histoire de leur sport. Les 26 footballeurs marocains sont les premiers Africains à se qualifier pour une demi-finale de la coupe du monde. En 1986 déjà, ils étaient les premiers joueurs du continent à se qualifier pour les 8ème.

Un exploit et non un miracle

Cette place dans le carré final n'est pas un hasard. Certains joueurs marocains ont été formés à l’académie royale de football, le nouveau Clairefontaine marocain. Ce centre de formation a été créé il y a 12 ans par le roi Mohamed VI afin de faire entrer le Maroc dans la cour des grands du ballon rond.

Autre point fort : la plupart des footballeurs qui composent la sélection marocaine sont binationaux. Ils sont nés en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou en France et ont été formés dans les plus grands clubs européens. Ils évoluent actuellement au Bayern Munich, à Chelsea ou au PSG pour le latéral droit Achraf Hakimi, ami proche de Kylian Mbappé. Plus d’un quart d’entre eux jouent également ou ont joué dans un club français, comme l’Angevin Sofiane Boufal, que son club craint désormais de perdre dès le prochain mercato d’hiver. Leur capitaine, Romain Saïss, est un provençal né dans une petite commune de la Drôme. Il pourrait affronter ce soir le pays de son enfance si sa blessure à la cuisse gauche le laisse en paix.

De nombreux blessés dans l'équipe

Mais pas d'inquiétude pour le sélectionneur. Walid Regragui, lui aussi est un franco-marocain né à Corbeil-Essonnes, ayant joué dans de petites équipes aux valeurs universelles. Il prône le travail et l'exigence plutôt que la chance et le hasard. Un sélectionneur qui avance avec méthode, étudie ses adversaires et s’adapte à eux. Il est aussi conscient d’avoir une occasion historique de battre les champions du monde. Ne pas se satisfaire des demies dit-il, viser la victoire finale des "Lions de l’Atlas", animés collectivement d’une volonté féroce de mettre l’Afrique sur le toit du monde.