Coupe du monde 2022 : le Marocain Walid Regragui "est en train de montrer à la planète football quel entraîneur il est", déclare Rudi Garcia

"Walid Regragui est en train de montrer à la planète football quel entraîneur il est, et combien il est excellent pour fédérer un groupe qu'il n'a pas depuis longtemps", déclare Rudi Garcia sur franceinfo dimanche 11 décembre au lendemain de la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde en battant le Portugal (1-0).

L'actuel entraîneur d'Al-Nassr (Arabie saoudite) a été le premier à détecter le potentiel de Walid Regragui. Rudi Garcia était alors entraîneur de Corbeil-Essonnes (Essonne), en Division d'honneur, quand il a repéré au milieu des années 1990 le talent ballon au pied du joueur marocain de 19 ans, qui deviendra entraîneur de la sélection marocaine une trentaine d'années plus tard.

"Il a repris le Maroc depuis deux mois et je pense que c'était le choix idoine pour le Maroc, juge Rudi Garcia. Walid a fait en 2021 quelque chose d'incroyable avec le Wydad Athletic Club : il a gagné la Ligue des champions africaine, son championnat et l'une des deux coupes… Il a failli faire un quadruplé historique au niveau du Maroc. Donc je ne suis pas étonné de ce qu'il fait avec son groupe, par contre je suis étonné de voir le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde."

"Un supplément d'âme assez incroyable"

Le Maroc est à ce stade la meilleure défense du Mondial, avec un seul but encaissé en cinq matchs. "Au-delà de cette forteresse, c'est le supplément d'âme que dégage l'équipe de Walid qui est assez incroyable", tient à souligner l'entraîneur Rudi Garcia qui entraîne aujourd'hui en Arabie saoudite. "Cette équipe du Maroc, même fatiguée, même diminuée par les blessures, est admirable d'abnégation, de don de soi et puis aussi de lucidité, de responsabilité et de conscience de leur potentiel", détaille l'ancien entraîneur notamment du Losc, de l'AS Rome, de l'Olympique de Marseille ou encore de l'Olympique lyonnais.

"Quand on arrive en demi-finale de la Coupe du monde, ce n'est pas un hasard. Donc je pense que le Maroc mérite d'être dans les quatre meilleures équipes du monde pour l'instant." Rudi Garcia, entraîneur d'Al-Nassr à franceinfo

La demi-finale des Bleus mercredi 14 décembre risque donc d'être incertaine même si pour Rudi Garcia "la France est bien évidemment, comme le Portugal l'était, archi-favorite. Mais cette équipe du Maroc, elle surprend et elle est incroyable".