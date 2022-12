Coupe du Monde 2022 : les supporters marocains célèbrent partout en France la qualification historique en demi-finale

Les supporters marocains célèbrent un peu partout en France la qualification historique des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde de football.

A Marseille (Bouches-du-Rhône), jusqu'à 3 600 personnes se sont retrouvées dans les rues, selon la préfecture de police. "À ce stade, les festivités se déroulent globalement dans le calme et pacifique", précise-t-elle en indiquant tout de même trois interpellations, dont deux pour rodéos et une pour port d'arme.

Les drapeaux marocains sont déployés sur le Vieux Port dans une grosse ambiance, sur le bruit des klaxons et en musique, selon France Bleu Provence. Les supporters de Lions de l'Atlas tirent des feux d'artifice. La circulation a été coupée de manière anticipée.

Les supporters marocains en folie à Marseille ! ⚽️ pic.twitter.com/luasIWjDS1 — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 10, 2022

>> Coupe du monde 2022 : Cameroun 1990, Sénégal 2002, Ghana 2010 et Maroc 2022... Les quatre exploits du foot africain au Mondial

Dans le Vaucluse, environ 600 personnes sont sorties dans Avignon pour célébrer la victoire du Maroc face au Portugal, selon France Bleu Vaucluse. De nombreux piétons se trouvent sur les voies au niveau de la rocade sud. La police appelle à la prudence et à éviter ce secteur. La circulation dans le centre-ville est interdite ce samedi soir jusqu'à minuit. Selon France Bleu Vaucluse, des grenades lacrymogènes ont été tirées Boulevard Limbert, face à deux groupes de supporter de 300 personnes. Aucun dégât n'est signalé.

Des routes déviées à Lille

À Lille, ce sont des centaines de supporters qui se sont retrouvés dehors pour fêter la victoire des hommes de Hoalid Regragui au son des derboukas, des klaxons ou encore des youyous. Les supporters brandissent des drapeaux et des fumigènes rouges colorent l'atmosphère dans un torrent de cris et d'applaudissements, selon France Bleu Nord. Les supporters se sont rassemblés à Wazemmes ou encore sur la Grand-Place.

Les supporters du Maroc en liesse dans les rues de Lille après une victoire historique face au Portugal pic.twitter.com/ztbT4JDK03 — France Bleu Nord (@fbleunord) December 10, 2022

Des perturbations sont à noter sur le trafic, avec des routes difficilement accessibles en voiture et quelques déviations ou suppression de lignes de bus.

A Dijon (Côte-d'Or), les supporter célèbrent la victoire place de la République, selon France Bleu Bourgogne. A Nice, c'est place Masséna que la fête se déroule, selon France Bleu Azur. France Bleu Poitou raconte qu'à Poitiers, dans la Vienne, la victoire se célèbre dans le quartier des Couronneries.

Dans le quartier des Couronneries à #poitiers on fête la victoire du Maroc à la coupe du Monde et la qualification en 1/2 finale ⁦@_ActuMondial⁩ pic.twitter.com/GzoCgBmEf2 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 10, 2022

A Tours (Indre-et-Loire) des feux d'artifices sont tirés place Jean Jaurès pour saluer le onze marocain, selon France Bleu Touraine. A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des centaines de supporters marocains rassemblés place de Jaude pour cette qualification historique, selon France Bleu Pays d'Auvergne. Les supporters marocain de Metz (Moselle) ont laissé éclater leur joie dans le centre-ville, rapporte France Bleu Lorraine Nord

A Chambéry, en Savoie, le Carré Curial est le théâtre de scènes de liesses pour honorer la qualification. Un feu d'artifice a été tiré, selon France Bleu Pays de Savoie.

Les supporters marocains exultent également à Toulouse, Rouen, Lille, Grenoble, Cherbourg, Chateauroux, Périgueux, Rouen, Tours ou encore Laval.