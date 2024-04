PODCAST. Menace terroriste contre PSG-Barça, mode d'élection des députés et Inoxtag au pied de l'Everest : ça dit quoi ce 10 avril ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 10 avril, le dispositif de sécurité sera "considérablement" renforcé autour du parc des Princes, alors que le groupe État islamique menace de s'en prendre aux stades qui accueillent les quarts de finale de la Ligue des Champions, dont PSG-Barcelone. Pour autant, "nous ne sommes pas plus menacés que d'habitude", estime un expert en sécurité.

Et si on changeait la façon dont les députés sont élus en France ? La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet veut accélérer sur le sujet et introduire une dose de vote à la proportionnelle. Officiellement, cela permettrait de mieux refléter les opinions des Français, mais ça peut aussi être une façon de contrer le Rassemblement national.

Et puis le YouTubeur français s'apprête à gravir le mont Everest. Il a coupé ses réseaux ces derniers jours et doit être au pied du plus haut sommet du monde, ce mercredi. L'ascension finale est prévue "autour du 5 mai", selon son guide de haute montagne qui le prépare depuis un an et qui témoigne dans cet épisode de "Ça dit quoi".

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"