Les élections en 2024, ça dit quoi ?

Sarah Calamand revient sur les grandes actualités de 2023 et celles qui marqueront 2024 sur lesquelles les auditeurs de "Ça dit quoi ?" ont écrit. Vendredi 5 janvier, les rendez-vous électoraux européen et américain.

"Salut c’est Sarah, ça dit quoi ?"

2024 sera une année électorale pour nous autres, Européens, mais aussi aux Etats-Unis, qui va élire (ou réélire) son président.

Les élections européennes concernent le Parlement européen, qui siège à Strasbourg. Le 9 juin, les Français éliront les députés européens français, au nombre de 81 en 2024. Les règles de vote sont les mêmes que pour les autres élections en France, mais il s’agit d'un scrutin par liste et le score de chaque parti détermine le nombre de personnes sur la liste qui sont élues, avec un minimum de 5% obligatoire pour obtenir un premier siège.

Les eurodéputés sont ensuite répartis par groupe en fonction de leurs idées. Le Parlement européen contient par exemple le groupe Renew, auquel appartiennent les eurodéputés de Renaissance ou du Modem, le groupe La gauche au Parlement, où se retrouvent les eurodéputés LFI ou encore Identité et Démocratie, groupe des députés Rassemblement national.

En 2019, le RN avait remporté les européennes et selon un sondage datant de décembre 2023, le parti de Marine le Pen est en tête des intentions de vote. En face, La France insoumise tente de raviver la Nupes pour présenter une liste commune.

🔴 Manuel Bompard veut une réunion de la Nupes en urgence ➡️ “Plus que jamais, il faut se reposer la question" d’une liste commune aux Européennes, dit Mathilde Panot. “Nous sommes prêts à proposer la tête de liste aux Ecologistes.” #8h30franceinfo pic.twitter.com/XVeVqPOoSH — franceinfo (@franceinfo) December 20, 2023

Aux Etats-Unis, on prend les mêmes et on recommence ?

L’élection présidentielle américaine aura lieu en novembre, et tout porte à croire qu'elle sera l'occasion d'un nouveau duel entre le président sortant Joe Biden et l'ancien président Donald Trump.

Mais, en théorie, rien n’est joué avant les primaires des partis démocrates et républicains. Même si, comme le fait remarqué un auditeur de “Ça dit quoi ?”, ça se complique pour Donald Trump, déclaré inéligible dans le Colorado et le Maine. L’ancien président a, selon ces deux Etats, participer à une rébellion, le 6 janvier 2021, lorsque ses partisans ont envahi le Capitole, à Washington.

La Cour Suprême fédérale, majoritairement conservatrice, doit encore déterminer si Donald Trump bénéficie d'une immunité, car il était encore président à ce moment-là.

Du côté Joe Biden, tout n'est pas rose non plus, puisque l’actuel président ne bénéficie que de 40 % d’opinions favorables. Les électeurs s’inquiètent notamment de son âge - 81 ans, un record à la Maison Blanche - mais lui reprochent aussi de ne pas en faire plus pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo ou sur toutes les plateformes de podcast :