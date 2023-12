Reportage "Je lutte avec moi-même" : aux États-Unis, des électeurs démocrates perdus à quelques mois de la présidentielle

À New-York, un Joe Biden en carton-pâte a une chemise couverte de sang lors d'une de ces manifestations qui ont lieu tous les jours en ce moment. "Il est responsable de la situation au Proche-Orient", affirme Jerry, qui est pourtant démocrate. Si les sondages voient juste, la prochaine élection présidentielle prévue en novembre prochain aux États-Unis devrait opposer Joe Biden et Donald Trump. D'un côté, le républicain est empêtré dans les procès et de l'autre, le président sortant est très impopulaire, en plus d'être trop âgé de l'avis de beaucoup. Pour les électeurs démocrates, la situation est loin d'être simple.

Dans la manifestation, Jerry, démocrate, assure qu'il ne votera pas une seconde fois pour l’actuel président. "À cause de la situation au Proche-Orient, il va perdre beaucoup d’électeurs, pronostique-t-il. Il pourrait faire cesser ce génocide juste en passant un coup de fil. On va avoir ce choix à faire entre lui et Trump, et on ne veut aucun des deux. Ce qu’il nous faut, ce sont d’autres partis politiques".

C’est "un criminel de guerre", estime même Bennett, encore moins tendre. Selon lui, Joe Biden est aussi beaucoup trop âgé pour occuper le bureau ovale. C'est d'ailleurs ce que pensent, comme lui, près de 65% des démocrates. "Évidemment qu’il n’a plus toute sa tête, il est bien trop vieux. Vous l’embaucheriez pour être le commis d’un ascenseur, il se tromperait de bouton", indique-t-il.

"Je ne crois pas qu’il sache vraiment ce qui se passe autour de lui." Bennett, électeur démocrate à franceinfo

Des fidèles restent, malgré tout

En revanche, Jamal n’a pas encore tourné le dos à Joe Biden, même si cet électeur a l’air complètement perdu. "J’ai voté pour lui mais je ne sais pas ce qui va se passer pour cette élection. Aucune idée. Je lutte avec moi-même pour savoir quoi faire. J’aime bien le type mais bon, je ne sais pas, j’ai demandé à plein de gens ce qu’ils feraient, ils ne savent pas encore non plus", déclare-t-il.

Il reste malgré tout des fidèles, comme Stan, qui vend des badges "anti-Trump" à Washington Square Park. "J'aime bien Joe Biden, explique-t-il. Je crois qu’il a fait un super boulot. Il a fait passer beaucoup de lois bipartisanes sur les infrastructures ou le changement climatique. Il est pro-avortement. Et il n’a pas d’aspiration à devenir dictateur. Bien sûr, je préférerais qu’il soit plus jeune mais jusque-là, il a eu l’air très capable pour le poste. Trump n’a que trois ans de moins et Joe Biden est en bien meilleure forme que lui. Il sera notre candidat, pour le meilleur et pour le pire". Stan est certain que face à la menace Trump, les démocrates iront voter en novembre, même si c’est à reculons.