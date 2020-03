Coronavirus Covid-19 : au travail, les mêmes précautions que contre la grippe

Se laver les mains plusieurs fois par jour est primordial pour éviter la grippe comme le coronavirus. Photo d'illustration. (MAXPPP)

Le coronavirus peut-il se transmettre plus facilement au travail ? Quelles sont les mesures de précautions à prendre pour ne pas être infecté ? Nous avons posé ces questions à un médecin de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. Un organisme qui s'occupe de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Son discours, c'est qu'avec le coronavirus, il faut prendre les mêmes précautions qu'avec la grippe.

Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, responsable du pôle risques biologiques à l'INRS : "Dans les lieux de travail comme dans les bureaux, c'est comme pour la grippe saisonnière, ce sont uniquement les mesures barrières qui marchent, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver les mains, au savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Pour les locaux, c'est un nettoyage classique."

S’abstenir de faire la bise ou de serrer la main

Ce médecin rappelle que la transmission se fait par contact rapproché. Quand on est à moins d'un mètre d'une personne infectée. Par les postillons notamment. Donc effectivement, comme les consignes gouvernementales le disent expressément, il faut s’abstenir de faire la bise ou de serrer la main, on limite ainsi forcément les risques.

L'autre facteur de risque, c'est de toucher une surface sur laquelle le virus peut être présent. Le virus peut survivre "quelques heures" sur une surface inerte et sèche. D'où l'importance de se laver les mains fréquemment et de désinfecter les bureaux, par exemple. Si on est contagieux qu'en contact rapproché, pourquoi mettre certains travailleurs à l'isolement pendant 14 jours ? "On met les gens en quatorzaine parce que quand ils reviennent d'un pays à risque, on ne veut pas qu'ils deviennent symptomatiques dans un contexte d'entreprise", explique le Dr Bayeux-Dunglas.