Coronavirus : 14 jours à l'isolement pour les rapatriés

"L'objectif des bénévoles de la Croix Rouge est d'offrir à ces ressortissants le quotidien le plus normal et le plus classique possible. Des activités seront proposées comme des balades en bord de mer ou des activités ludiques pour la quinzaine d'enfants présents. Une salle de jeu sera mise à disposition avec notamment un baby-foot", explique Josselin Debraux envoyé spécial sur place. Des consignes obligatoires Si les rapatriés vont être assez libres, ils auront néanmoins des contraintes à respecter : l'obligation de porter un masque en permanence, deux prises de température par jour, et obligation d'utiliser de la vaisselle jetable pour éviter le risque de contamination. "D'après nos premières informations, tout se passe bien à l'intérieur du centre. Les ressortissants français sont très calmes et tous souhaitent se reposer parce que le voyage en provenance de Chine a été particulièrement éprouvant", raconte Josselin Debraux.