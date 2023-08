Rentrée scolaire décalée, congé parental raccourci, canicule dans les Ehpads... Le "8h30 franceinfo" d'Aurore Bergé

La ministre des Solidarités et des Familles était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 24 août 2023.

Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles était l'invitée du 8h30 franceinfo, jeudi 24 août 2023. Rentrée politique d'Emmanuel Macron, canicule dans les Ehpads, avenir du congé parental... Elle répond aux questions d'Agathe Mahuet et Agathe Lambret.

Canicule : "Pour l'instant", la situation est "maîtrisée dans nos Ehpad"

Alors que les deux tiers sud de la France traversent le pic de la canicule, Aurore Bergé indique que la situation est, "pour l'instant", "maîtrisée dans nos Ehpads". Pour la ministre, "la vigilance est à domicile". La loi Bien vieillir "est une priorité", assure Aurore Bergé. L'examen du texte devait avoir lieu en avril à l'Assemblée nationale avant d'être reporté. La loi "sera adoptée, je l’espère, avant la fin de l’année", conclut Aurore Bergé.

Une rentrée avancée au 20 août pour certains élèves est "souhaitable"

"On a des enfants, notamment des jeunes adolescents qui, en juin, juillet, août, se retrouvent un peu en déshérence", estime Aurore Bergé. Comme Emmanuel Macron, elle trouve "souhaitable" une rentrée avancée au 20 août pour certains élèves et une meilleure utilisation du mois de juin pour les élèves qui n'ont pas d'examen à la fin de l'année scolaire. La ministre des Solidarités et des Familles y voit un moyen de mieux accompagner les jeunes et "d'arriver à tracer des lignes après les émeutes", durant lesquelles "on a vu un délitement de l'autorité".

Congé parental : "Je veux que ce soit en proportion du salaire"

Aurore Bergé plaide pour un congé parental "incitatif", mais aussi plus court et mieux rémunéré. "Je veux que ce soit en proportion du salaire, je ne veux plus que ce soit un barème fixe à 429 euros", ajoute-t-elle. Interrogée sur les solutions de garde des enfants pour pallier la réduction éventuelle de la durée du congé parental, Aurore Bergé a expliqué que le gouvernement s'était "engagé sur un service public de la petite enfance et sur 200 000 places en crèches supplémentaires d'ici 2030".

Rentrée politique : le président "reste le meilleur rempart face à l’extrême droite"

Dans une interview au journal Le Point, Emmanuel Macron assure qu'il rassemblera "les forces politiques représentées de nos assemblées" et ce, "dès la semaine prochaine". Ce qui inclut désormais La France insoumise et le Rassemblement national. "C’est plus efficace de les combattre en les mettant en responsabilité", assure Aurore Bergé. L'ancienne présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale estime que "Nicolas Sarkozy comme Emmanuel Macron n’ont jamais composé avec l’extrême droite. Le président de la République reste le meilleur rempart face à l’extrême droite.”

