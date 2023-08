De Darmanin aux Républicains, Nicolas Sarkozy livre ses vérités sur la politique française dans son nouvel ouvrage

Franceinfo s'est procuré des extraits du livre de l'ancien chef de l'Etat, "Le Temps des combats", qui doit paraître le 22 août.

Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, Le Temps des combats (éd. Fayard), paraîtra mardi 22 août. L'ancien président de la République y évoque plusieurs sujets, notamment la politique française, avec en point de mire la présidentielle 2027. Il s'attarde en particulier sur plusieurs membres de l'actuel gouvernement qui l'ont accompagné lorsqu'il était au pouvoir, mais aussi sur les ex-Premiers ministres François Fillon et Edouard Philippe. Franceinfo s'est procuré des extraits de son livre.

Gérald Darmanin "a des qualités évidentes"

Nicolas Sarkozy fait l'éloge du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Jusqu'à présent, les faits lui ont largement donné raison. Saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République ? Je le lui souhaite, car il a des qualités évidentes", écrit l'ancien chef de l'Etat. "Il se trouve que j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui, car il m'a accompagné à une époque où les choses étaient plus compliquées pour moi", s'épanche-t-il au sujet de celui qu'il considère comme son "ami".

"Jamais déçu" par Bruno Le Maire

"Je ne fus jamais déçu par son sérieux et sa capacité de travail", écrit Nicolas Sarkozy au sujet de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et anciennement ministre de l'Agriculture, de 2009 à 2012, dans le gouvernement François Fillon. "Je voulais le tester et le voir à l'œuvre avec des responsabilités de premier plan, et surtout des enjeux réellement politiques, poursuit-il. Il a depuis démontré ses grandes qualités politiques au service d'Emmanuel Macron".

Edouard Philippe comparé à François Fillon

Les anciens Premiers ministres Edouard Philippe (2017-2020) et François Fillon (2007-2012) étaient "sur bon nombre de points très similaires", avance Nicolas Sarkozy. "La vérité est que François Fillon était plus froid que je ne le pensais. Sans doute, il attendait son heure. (...) À ses yeux, je n'en faisais jamais assez. Il n'était pas le premier locataire de l'hôtel Matignon à ressentir ces sentiments mitigés et mêlés après deux années en poste, juge l'ancien chef d'Etat. Il n'a pas été le dernier non plus si j'en juge par les réactions d'Edouard Philippe à l'endroit d'Emmanuel Macron".

"Le titulaire de la fonction de Premier ministre oublie toujours qu'il a été nommé par celui qui a été élu. Cette ambiguïté, qui a créé beaucoup de difficultés relationnelles, finira par faire disparaître la fonction de Premier ministre, qui est tant espérée par celui qui la désire et qui suscite tant de frustrations pour celui qui l'a obtenue", poursuit-il.

Les Républicains, "un vivier de talents"

L'ancien chef de l'Etat mentionne sa famille politique, Les Républicains, "un vivier de talents" selon lui, "à l'image de leur président Eric Ciotti, qui n'a pas manqué de courage et d'énergie ces derniers temps". "Il est la bonne surprise de ces dernières années. Il en est de même pour mon ancien ministre [des Affaires européennes, puis de l'Enseignement supérieur] Laurent Wauquiez, que j'ai toujours considéré comme le plus brillant de sa génération, ajoute-t-il. A lui maintenant de savoir se mettre en danger en sortant de sa zone de confort. Il le peut s'il le veut".