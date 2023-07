"Quand on dépasse les 30 degrés, on sort les glaces" : face à la canicule, cette résidence pour personnes âgées organisent des journées spéciales

Une vague de chaleur touche toute la France avec des pointes jusqu'à 35 degrés attendus localement ce mardi. Les Ehpad s'adaptent pour protéger les aînés, comme dans cette résidence à Croix dans le Nord.

Dès l'accueil de cette résidence pour personnes âgées à Croix, dans le département du Nord, il y a de tout pour se rafraîchir : des brumisateurs, de l'eau citronnée... mais aussi les prévisions météo. "Quand on dépasse les 30 degrés, on sort les glaces", sourit Maxence Benezit, le directeur du "Domaine des Diamants Blancs". "Dans tous les ascenseurs et dans les parties communes, on remet les règles à suivre : se mouiller le corps, fermer les volets, privilégier les activités douces... Le planning d'activités s'adapte aussi. Aujourd'hui, on est plutôt sur une journée piscine", détaille-t-il.



Calme, relaxation et détente dans la piscine : c'est le programme de Luc et Annette, sous le regard vigilant de Pierre, le coach sportif de la résidence. "Là, je viens pour nager, faire des mouvements dans l'eau, on s'étire, ça fait bien !", détaille Luc. Et Annette d'ajouter tout sourire : "Le fait d'être dans l'eau, ça suffit. Vous voulez essayer ?"

"En vieillissant, on supporte ça moins facilement"

Quand on sort du bassin, direction la salle de réception pour Brigitte et son mari, bientôt centenaire, ont trouvé refuge dans la salle de réception. "Ici, c'est climatisé, souffle Brigitte. On supporte par rapport à ce qu'il y a dehors. Il fait très, très chaud. C'est ce qu'on appelle le changement climatique et c'est vrai qu'en vieillissant, on supporte ça moins facilement."

Pour vérifier que tout va bien, Nicolas Lefebvre, responsable "veille santé", passe dans chaque appartement. "Je vais les voir pour m'assurer que certains, notamment les plus fragiles, les plus vulnérables, s'hydratent bien, puisqu'ils ont perdu pour certains la sensation de soif. J'insiste sur le fait de boire huit verres d'eau par jour, deux verres d'eau le matin, deux le midi, deux autres l'après-midi et enfin deux le soir."

Ces consignes simples sont cruciales pour protéger les personnes âgées : l'été dernier, les fortes chaleurs ont fait près de 5 000 morts en France.