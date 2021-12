Les non-vaccinés à l'hôpital, le masque sanitaire en extérieur, le contrôle aux frontières... Le 8h30 franceinfo de Julien Odoul

Julien Odoul, le porte-parole du Rassemblement national et président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, était l'invité du 8h30 franceinfo, jeudi 30 décembre 2021. Il répondait aux questions de Céline Asselot et Jean-François Achilli.

"Le pass sanitaire ne sert à rien"

Alors qu'Olivier Véran a évoqué mercredi un "raz-de-marée" avec un record de 200 000 contaminations au Covid-19 en 24 heures, Julien Odoul déclare : "le seul raz-de-marée qui m'inquiète c'est celui de violence verbale du ministre de la santé à l'encontre des français non vaccinés". Le porte-parole du Rassemblement national accuse le ministre de la Santé de mentir sur la part des non-vaccinés dans les services de réanimation. "Moi j'ai regardé les chiffres de la DRESS et du 8 novembre au 5 décembre, en soin critique il y a 48% de français vaccinés", affirme-t-il. Selon lui le "pass sanitaire ne sert à rien et à fortiori le pass vaccinal non plus."

Une "instrumentalisation" de la crise par le gouvernement

Pour Julien Odoul, le retour du port du masque obligatoire en extérieur, comme ce sera le cas vendredi à Paris par exemple "ne sert à rien" : "C'est une mesure qui pourrait nous faire rire si ça n'était pas aussi grave."À moins de quatre mois de la présidentielle, le président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté accuse dénonce "une instrumentalisation du gouvernement de faire durer cette crise à des fins politiques et électorales."

Contre les variants, le "contrôle aux frontières"

Quelle mesure prendrait Marine Le Pen face à cette 5e vague du Covid-19 si elle était au pouvoir ? "Elle n'engagerait pas le pass vaccinal, reviendrait sur le pass sanitaire et mettrait les moyens sur l'hôpital public", répond Julien Odoul. Le porte-parole du RN estime qu'il faut aussi "arrêter la propagation des variants avec le contrôle aux frontières".