DIRECT. Covid-19 : les discothèques resteront fermées trois semaines supplémentaires à partir du 3 janvier, annonce le ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne

Ce qu'il faut savoir

"Hélas non", les discothèques ne rouvriront pas le 6 janvier prochain, a annoncé sur France Inter Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger, de la Francophonie et des PME. Les discothèques seront fermées au moins "trois semaines à compter du 3 janvier", alors que la France essuie une forte vague de contaminations due notamment au variant Omicron. Quelque 1 600 établissements sont fermés en France depuis le 10 décembre, et une première réunion de concertation s'est déroulée hier avec des professionnels du secteur et le ministère de l'Economie. "Nous sommes au travail pour trouver les bonnes solutions pour les accompagner" et compenser le manque à gagner financier, a complété le ministre délégué. Suivez notre direct.

Maintien des examens en présentiel à l'université. "La décision qui a été prise, c'est de maintenir les examens en présentiel, ce qui est la demande majoritaire des étudiants." La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a répondu aux questions de franceinfo, alors que la propagation du variant Omicron est rapide. "Les établissements ont tout mis en place pour que tout se passe le mieux possible", a-t-elle ajouté. Il n'y aura pas de jauge.

Le risque lié au variant Omicron "reste très élevé". L'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne "l'avantage de croissance du variant Omicron par rapport au variant Delta", dans son dernier bulletin hebdomadaire, "avec un rythme de doublement de deux à trois jours".

Une "course contre la montre" face à Omicron. A peine deux semaines après l'annonce du gouvernement qui souhaite transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, le projet de loi arrive mercredi en commission à l'Assemblée nationale, quinze jours avant son entrée en vigueur espérée.