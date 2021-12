Covid-19 : le port du masque de nouveau obligatoire à l'extérieur à Paris et une partie de l'Ile-de-France dès vendredi

(SERGE ATTAL / ONLY FRANCE / AFP)

Comme un air de déjà-vu dans la capitale. Le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi 31 décembre pour faire face au "raz de marée" du variant Omicron qui a entraîné une flambée des contaminations au Covid-19 en France, comme l'a annoncé mercredi la préfecture de police de la capitale.

Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Lutte contre la #Covid19 :

À compter du 31 décembre : masque obligatoire sur la voie publique à #Paris et sur les emprises des 3 aéroports parisiens.



Davantage de précisions dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/RJajg0GKjH — Préfecture de Police (@prefpolice) December 29, 2021

Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-de-Marne sont également concernés par cette obligation de porter le masque dans la rue, avec quelques adaptations locales. En Essonne, cette mesure ne concerne ainsi que les agglomérations.

A Paris, la préfecture de police a aussi précisé les règles en vigueur dans la capitale pour le réveillon du Nouvel An, dans la nuit de vendredi à samedi. Les bars et restaurants fermeront à 2 heures du matin, "les activités de danse dans tous les établissements recevant du public" seront interdites, tout comme "les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique". Dans de nombreuses zones, la consommation d'alcool et la vente à emporter de ces boissons seront interdites de vendredi 18 heures à samedi 6 heures.