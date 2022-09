"Nous, les Européens". Ecole, la remontada irlandaise

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2 ainsi que le dimanche à 10h35 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 5, direction l'Irlande où un élève sur quatre vivant dans les régions les plus pauvres du pays bénéficie d’un programme de promotion de l’égalité des chances à l’école.

Dans ce programme de lutte contre le décrochage scolaire, des professeurs volontaires sont en contact avec les familles des enfants en difficulté. Ils les accompagnent jusqu’à les aider à résoudre leurs problèmes personnels ou sociaux.



L'amélioration des résultats scolaires

> LE GRAND REPORTAGE

Voyage dans le Donegal, région pauvre irlandaise, à la rencontre d'une école qui aide les jeunes à s'en sortir. Depuis quinze ans et le lancement de ce programme, les résultats scolaires de ces écoles se sont améliorés. L’Irlande est remontée dans les classements internationaux...

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Loïc Le Moigne.

> Et aussi : dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, une législation visant à réduire l’exploitation de la tourbe, qui chauffe les foyers et pubs irlandais, a déclenché une vive tension sociale… D’autre part, le Brexit complique les relations entre les deux Irlande, et ravive au passage la tension entre catholiques et protestants.

> LES INVITES



- Randal Plunkett, propriétaire du domaine de Dunsany.

- Jamie Rohu, docteur en géographie (Trinity College).

- Jan Carson, écrivaine.

