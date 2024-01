Pour éradiquer les punaises de lit, un produit est apparu dans certaines épiceries de quartier : le Sniper. C'est pourtant un insecticide toxique : interdit à la vente en France et en Europe, il serait responsable de 163 intoxications graves, et dans certains cas mortelles.

C'est un insecticide interdit en France, à l'origine d'intoxications de plus en plus nombreuses depuis son utilisation contre les punaises de lit. D'après un rapport de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), depuis 2018, le Sniper aurait provoqué 163 cas d'intoxication grave, parfois mortelle. Ce produit qui peut causer des troubles neurologiques et des symptômes respiratoires reste pourtant facile à se procurer, sur les étals des marchés ou dans les bazars.

Une équipe d'"Envoyé spécial" a pu en acheter sans difficulté dans un quartier populaire du nord de Paris. Même si personne ne semble ignorer que c'est illégal, le flacon blanc y est vendu, contre une dizaine ou une quinzaine d'euros, comme un produit miracle pour éradiquer les punaises de lit. Dans les quatre boutiques où les journalistes se sont rendus, aucun des vendeurs n'a fait allusion à la dangerosité de son contenu.

Sur le terrain avec une brigade de la répression des fraudes

Désormais dans le viseur des services de l'Etat, l'insecticide est recherché par les brigades de la répression des fraudes. Exceptionnellement, "Envoyé spécial" a été autorisé à suivre deux de ses agents sur le terrain, dans le cadre d'une enquête visant à remonter la filière et établir des sanctions. Pour qu'ils ne puissent pas être identifiés (ils commencent toujours par se faire passer pour de simples clients), vous ne verrez pas leurs visages.

Dans un magasin où on leur tend un flacon de Sniper, ils en débusquent une quinzaine d'autres, cachés derrière le comptoir. Le patron encourt deux ans de prison et 75 0000 euros d'amende. Dans l'immédiat, il a l'obligation de placarder une affiche avertissant de la dangerosité du produit.

Après plusieurs saisies de petites quantités, la récolte du jour s'avérera plutôt importante. En 2023, 400 flacons de Sniper ont été saisis par la répression des fraudes, partout en France. Une goutte d'eau, mais peut-être autant d'accidents évités...

