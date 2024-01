A l'heure où le Texas interdit l'avortement même en cas de viol, "Envoyé spécial" a rencontré au Mexique ces féministes qui offrent leur assistance à leurs voisines américaines.

A Guanajuato, au cœur du Mexique, une équipe d'"Envoyé spécial" a rencontré l'une des douze "femmes de l'année" mises à l'honneur par la revue américaine Time Magazine. Dans cette petite ville conservatrice, où avorter était passible de prison il y a encore deux ans, s'organise le réseau d'entraide qu'elle a fondé. Pendant vingt ans, Verónica Cruz a défié la loi de son pays, en aidant des milliers de femmes à avorter clandestinement. Sa lutte a contribué à mener le Mexique jusqu'à la dépénalisation de l'avortement, confirmée par la Cour suprême du pays pour l'ensemble de ses 32 Etats en septembre 2023.

Aujourd'hui, son collectif féministe Las Libres ("Celles qui sont libres") est devenu l'un des principaux fournisseurs de pilules abortives de l'autre côté de la frontière, où il a déjà assisté plus de 20 000 femmes : "On pensait qu'aux Etats-Unis, c'était un droit acquis, se souvient-elle. Et tout à coup, on découvre que les anti-avortement ont travaillé dans l'ombre pendant cinquante ans, et qu'ils ont réussi à faire annuler ce droit constitutionnel !"

Depuis la volte-face historique de la Cour suprême des Etats-Unis, revenue en juin 2022 sur l’arrêt Roe vs Wade garantissant le droit à l'avortement depuis 1973, quinze des cinquante Etats américains l'ont complètement interdit. D'autres ont limité ce droit (évoquée dans cet extrait, la loi restrictive votée en Caroline du Sud a été annulée, à la surprise générale, le 5 janvier 2023). Le Mexique, lui, a fait le chemin inverse et l'a dépénalisé.

Un réseau très organisé de contrebande de pilules abortives

Ces Mexicaines qui ont dû s'entraider pendant des décennies pour avorter clandestinement ont donc décidé de transmettre leur savoir-faire à leurs voisines américaines. Elles ont mis en place un réseau de contrebande de pilules abortives entre les deux pays, avec toute une logistique pour assurer leur livraison.

En vente libre au Mexique, ces pilules sont achetées grâce aux dons de citoyens américains (l'association a récolté près de 30 000 euros en un an). Un premier groupe de volontaires, avec passeports et visas, les transporte jusqu'aux Etats-Unis, par avion ou voie terrestre. Elles sont réceptionnées par un deuxième groupe, chargé de les faire parvenir directement aux femmes qui en ont fait la demande. Enfin, un dernier groupe accompagne et guide ces femmes par messagerie cryptée pendant tout le processus, entièrement gratuit.

Surchargée de demandes, l'équipe de Las Libres essaie de les traiter au plus vite, car il s'agit d'une "aide de première nécessité. Une aide humanitaire." Les messages d'appel au secours affluent, particulièrement en provenance du Texas, qui prohibe l'avortement même en cas de viol.

