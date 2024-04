Installer des panneaux photovoltaïques partout pour sortir la France des énergies fossiles ? Pourquoi pas sur des parkings ou des zones industrielles, mais quand ces chantiers détruisent des hectares d'espaces naturels ou de forêts, les défenseurs de l'environnement s'insurgent, comme sur la montagne de Lure. Un extrait d'"Envoyé spécial" du 25 avril 2024.

Des panneaux photovoltaïques, vous en avez vu surtout sur les toits des maisons, sur les parkings, dans les zones industrielles... Mais pour décarboner la France, le gouvernement en veut davantage, partout. Alors les entreprises d'énergies renouvelables se sont lancées à l'assaut des grands espaces. Des centrales au milieu des champs, des forêts, qui suscitent parfois la colère de militants écologistes. Oui, ils sont favorables aux énergies vertes pour tenter de sauver la planète... mais pas comme ça.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, depuis deux ans, le collectif Elzeard Lure en résistance essaie d'empêcher la poursuite d'un chantier qui, selon les militants, massacrerait la montagne de Lure. Leur ennemi occupe déjà le terrain : la centrale des Cigalettes étend ses 38 000 panneaux photovoltaïques sur 20 hectares. Construite en 2015 par l'entreprise canadienne Boralex, elle produit de l'électricité pour l'équivalent d'une ville de 5 000 habitants.

Pour Sylvie Bitterlin, ouvrir ses volets le matin face à ces "deux énormes balafres qui ont été faites dans la forêt", c'est "à chaque fois un coup de poignard dans le cœur". Les défenseurs de l'environnement avaient tout fait pour que la centrale ne sorte pas de terre. Une fois leurs recours en justice épuisés, ils ont tenté de bloquer physiquement le démarrage du chantier. Mais ils se sont heurtés aux ouvriers et aux forces de l'ordre.

"Tu veux un coup de tronçonneuse ?"

Les images filmées par le collectif montrent un bûcheron menaçant d'un "coup de tronçonneuse" un militant venu se placer devant un arbre pour empêcher qu'il soit abattu. "Le chef de chantier venait derrière les bûcherons, raconte Sylvie Bitterlin, et leur disait 'Vous coupez quand même'." "On pouvait être sous un arbre, ils l'abattaient quand même", ajoute une autre militante, Claudine Clovis. Karola, une membre du collectif, a été blessée.

Pendant cinq semaines, le collectif a multiplié les actions, jusqu'à ce que Sylvie Bitterlin et Claudine Clovis soient arrêtées et placées en garde à vue. Condamnées à payer des amendes et à verser des dommages et intérêts à Boralex, elles ont fait appel, bien décidées à poursuivre leur combat pour la montagne de Lure. Ce coin de Provence compte déjà une vingtaine de centrales, et une douzaine d'autres sont en chantier ou en projet, dans une zone pourtant classée réserve de biosphère par l'Unesco.

Extrait de "Le solaire de la peur", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 25 avril 2024.

