Des instructions sur des cargaisons de stupéfiants, des photos de victimes de règlements de comptes… En 2019, la police judiciaire française tombe sur une véritable mine d'or en infiltrant la messagerie téléphonique cryptée Sky ECC, une sorte de WhatsApp du grand banditisme. Le 25 avril, dans "Envoyé spécial", plongée vertigineuse dans les coulisses du crime organisé.

Si ces téléphones d'apparence banale se revendaient 2 000 euros avec un forfait de six mois, c'est qu'ils étaient équipés d'une application spéciale, mise au point par un développeur canadien. Une messagerie cryptée que son concepteur présentait comme "la plus sûre qui existe au monde". Baptisée Sky ECC, elle a rapidement eu les faveurs du grand bandistime mondial. En huit ans, 170 000 de ces appareils ont été utilisés par des criminels partout dans le monde.

Persuadés d'être en sécurité sur cette messagerie réputée inviolable, ils échangeaient des informations clés sur leurs trafics, des instructions sur les livraisons de stupéfiants... Certains fichiers audio révèlent même des projets d'assassinats, des récits d'exécutions. "Envoyé spécial" dévoile en exclusivité des photos que s'envoyaient les malfrats via Sky ECC : images de règlements de comptes et de tortures, cargaisons de cocaïne, lingots d'or, valises d'argent sale…

Accès en "live" aux échanges de milliers de criminels

En 2019, à Nanterre, dans les locaux de la police judiciaire, les enquêteurs de la Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC, aujourd'hui devenue OFAC) parviennent à infiltrer la messagerie. Pendant deux ans, avec les policiers de l'Office anti-stupéfiants (OFAST), ils ont espionné les criminels qui dialoguaient via Sky ECC.

Ils ont eu accès aux échanges en direct de plusieurs milliers d'entre eux, en France et à l'étranger, et c'est la première fois qu'ils permettent à des journalistes de prendre connaissance de certains de ces fichiers. Cerise sur le gâteau pour la PJ, le milliard de données de l'application cryptée est stocké sur des serveurs en France. Une mine d'or : au total, plus d'un milliard d'échanges ont été interceptés.

Des dizaines d'arrestations partout dans le monde

Le travail des enquêteurs a permis des dizaines d'arrestations partout dans le monde. Comme celles, en 2021, d'Otoniel, baron de la drogue et successeur de Pablo Escobar en Colombie, ou de Raffaele Imperiale, le chef de la mafia italienne caché à Dubaï. Et aussi le démantèlement d'un très important réseau de trafic de drogue en Europe : le clan Kavač, l'un des plus puissants et des plus violents de Serbie.

Sur Sky ECC, une conversation dans laquelle ses chefs mettent au point un guet-apens fait froid dans le dos. D'autres discussions révèlent l'existence d'une salle de torture dans un bunker, une "maison de l'horreur" où le gang filmait ses exactions contre ses rivaux. Au cours de ce qui reste à ce jour le plus gros coup de filet de toute l'histoire du pays contre le crime organisé, la police a mis la main sur plus d'une centaine d'armes, et 200 000 euros. Les preuves constituées par les fichiers Sky ECC sont au cœur d'un procès tentaculaire qui s'est ouvert à Belgrade en 2022.

