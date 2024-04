Les projets de parcs photovoltaïques au sol se multiplient en France. Malgré leur vocation écologique, certains habitants s'inquiètent de voir des terrains grignotés et leurs paysages changer.

Ce doit être l’une des énergies du futur : le solaire. Partout en France, les projets de parcs photovoltaïques au sol se multiplient, portés par la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables votée en mars 2023.

Des projets toujours plus grands qui suscitent, malgré leur vocation écologique et les retombées économiques pour les communes, la colère de certains habitants, qui voient changer les paysages des campagnes où ils vivent. Car ces parcs solaires, qui doivent être installés en priorité sur des zones déjà artificialisées, grignotent souvent les terres naturelles, agricoles et forestières.

L'"agrivoltaïsme" à la rescousse de la planète et des agriculteurs ?

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, une zone très propice à la production d’énergie solaire, des militants écologistes dénoncent l’installation de panneaux solaires synonymes de défrichages et destructions d’espèces protégées sur la montagne de Lure.

En Alsace, c’est le projet d’un céréalier innovant qui dérange : il veut combiner agriculture et photovoltaïque. Les opposants craignent une artificialisation progressive des terres agricoles. Pour ses promoteurs, ce que l’on appelle "l’agrivoltaïsme" pourrait au contraire sauver à la fois la planète et l’agriculture, en offrant un complément de revenu vertueux et inespéré à une profession en crise.

Un reportage d’Alice Gauvin, Guillaume Marque, Elodie Delevoye, Martin Peignier, Luis Marques et Marielle Krouk diffusé dans "Envoyé spécial" le 25 avril 2024.

