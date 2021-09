"Complément d'enquête". Le mystère Hidalgo

A l’hôtel de ville de Paris, elle occupe le plus beau bureau de la République française, 155 mètres carrés, mais elle songerait à en changer au printemps prochain. Anne Hidalgo, première présidente de la République ? Franchement, la partie est loin d’être gagnée. A peine un quart des Français se déclarent de gauche, c’est déjà l’embouteillage côté candidats et, pour l’instant, elle plafonne à moins de 10% dans les sondages. Pas grand-monde n’y croit… Sauf elle !

C’est sa force : elle est celle dont on ne s’est jamais méfié, qu’on n’a jamais vue venir, et pourtant, elle a tout réussi. "Complément d’enquête" sur cette fille d’immigrés espagnols devenue une des femmes les plus puissantes de France. Longtemps dans l’ombre de Martine Aubry ou de Bertrand Delanoë, surnommée "la boniche" par certains de ses adversaires, elle a conquis la mairie de Paris, et s'est déclarée candidate à la présidentielle.

Une femme puissante... mais clivante

Quels sont les secrets de cette femme pudique ? Pourquoi concentre-t-elle autant de critiques ? Avant de gérer la France, sait-elle gérer Paris ? Nous avons interrogé les proches et les ennemis de cette maire très clivante, nous l’avons suivie plusieurs mois dans les coulisses de sa candidature. De sa brouille avec Emmanuel Macron en passant par sa guerre contre les voitures ou son amitié avec Nicolas Sarkozy, "Complément d’enquête" vous dit tout sur le mystère Hidalgo.

Une enquête de Julien Daguerre, Guillaume Couderc et Vincent Buchy.

