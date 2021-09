Dans la course à l'Elysée, la maire de Paris, désormais candidate officielle, devra surmonter au moins deux handicaps : un déficit de notoriété hors de la capitale... et les mauvais scores du Parti socialiste dans les sondages. Un extrait de "Complément d'enquête" sur le "grand pari" d'Anne Hidalgo.

Depuis le 12 septembre, c'est officiel : Anne Hidalgo, la maire de Paris, est candidate à l'élection présidentielle de 2022. Mais comment arriver au second tour avec des sondages désespérément bloqués sous la barre des 10% ? Il faudrait rien de moins que l'union de la gauche... En avril 2021, quand ses principaux leaders faisaient mine d'y croire encore, Anne Hidalgo avait pris place au centre de la photo de famille.

"On sait toutes et tous que s'il n'y a pas de candidature commune, ce sera l'échec en 2022", l'eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts Yannick Jadot, à l'origine de ce rassemblement. Etre cette candidate unique, Anne Hidalgo en rêvait. Mais depuis, le projet est mort-né... et l'union de la gauche, enterrée. Dans sa course à l'Elysée, elle part donc seule, avec le dossard du Parti socialiste... et ce n'est pas gagné.

"Quand je vois les egos des mecs qui sont aujourd'hui candidats... Tous pour l'union de la gauche, tous derrière eux... Derrière moi, moi, moi, moi, le meilleur !" Martine Aubry à "Complément d'enquête"

Lors des journées d'été du parti, qui se tenaient à Blois, les lendemains qui chantent semblaient lointains. L'équipe de "Complément d'enquête" y a trouvé des séminaires à moitié vides et des militants désabusés. "Ça ne sera pas pour ce coup-ci, encore", se résignait l'un d'eux.

Et si c'était là le principal handicap de la candidate, cette quasi-mort clinique du PS ? "C'est exact, concède Martine Aubry, maire de Lille et marraine en politique d'Anne Hidalgo. Oui, ça pèse aujourd'hui 6% ou 7%, 9% dans les sondages. Attendons un peu..."

Extrait de "Le mystère Hidalgo", un document à voir le 16 septembre dans "Complément d'enquête".

