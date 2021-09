Celle qui se disait comblée par ses fonctions de maire de Paris, qui avait juré de ne jamais se présenter à l'élection présidentielle, se lance dans la course à l'Elysée. Cette candidature, elle œuvrait depuis plusieurs mois à l'imposer. Dès janvier 2021, Anne Hidalgo a entamé un tour de France des villes socialistes et a réuni une équipe de maires. En juin, c'est une étape à Clermont-Ferrand qui était au programme.

Dans le train, de bon matin, la maire de Paris exposait ainsi sa méthode aux équipes de "Complément d'enquête" : une offre politique ne se construit pas "en restant dans son bureau, de loin, et en parcourant les matinales télé et radio, [mais] en allant sur le terrain rencontrer les Françaises et les Français".

Passé le périph', un déficit de notoriété ?

Sur le terrain, dans un lotissement pour personnes âgées par exemple, l’élue parisienne semble souffrir d’un certain déficit de notoriété. Au point d’être rebaptisée "Annie Dalgo" par l’une des pensionnaires... "Mme Dalgo" continue sa rencontre des Clermontois dans le centre-ville. Là encore, certains n'ont "jamais entendu parler d'elle". Pour d'autres, "elle fait vachement bobo parisienne"...

La "reine des bobos", c'est ainsi que la surnomment ses détracteurs. La séance photo champêtre qui suit, devant un troupeau de vaches pour Paris Match, serait-elle un moyen de "déparisianiser" son image ? Le sujet est sensible, Anne Hidalgo se montre un peu agacée par la question : "Franchement, vous savez, je ne suis pas née à Paris, je ne suis pas née dans le triangle d'or parisien", rappelle cette fille d'immigrés espagnols, affirmant préférer à l'image "le fond, l'authenticité, la vérité des choses".

C'est aussi pour corriger cette image trop parisienne qu'Anne Hidalgo a choisi la ville de Rouen pour annoncer sa candidature, ce 12 septembre 2021.

