Cet énarque de 50 ans joue un rôle certain dans les décisions politiques en France. Depuis 2017, Alexis Kohler est le discret mais très influent secrétaire général de l’Elysée, celui qui aurait l'oreille d'Emmanuel Macron. Brillant haut fonctionnaire à la carrière longtemps sans accroc, son nom est pourtant associé à deux affaires qui ont secoué l’Elysée. Révélations dans les coulisses du pouvoir.

C’est l’inconnu le plus puissant de la République. La plupart des Français ne connaissent pas son visage, il n’est pas élu et pourtant, cet énarque joue un rôle certain dans les décisions politiques qui impactent leur quotidien. Alexis Kohler, 50 ans, est depuis 2017 le très discret mais très influent secrétaire général de l’Elysée, l’homme qui murmure à l’oreille du Président. A la question "Qui compte vraiment aux yeux du président de la République ?", un proche d’Emmanuel Macron répond sans hésiter : "Il n’y a que deux personnes : Alexis Kohler et Brigitte Macron." Le ton est donné.

Il aurait poussé pour la retraite à 65 ans, plaidé pour le maintien de la taxe carbone en pleine crise des "gilets jaunes", et place au-dessus de tout la maîtrise des dépenses publiques… Des arbitrages aux grands discours jusqu’aux nominations dans les cabinets ministériels, tout passerait par le double du Président. Jalousé pour sa proximité avec Emmanuel Macron, Alexis Kohler agace autant qu’il fait peur, rares sont ceux qui osent le critiquer ouvertement.

Une mise en examen

Brillant haut fonctionnaire à la carrière longtemps sans accroc, son nom est associé à deux affaires qui ont secoué l’Elysée. Accusé de ne pas avoir dit toute la vérité par la commission d’enquête sénatoriale sur le scandale Benalla, son dossier a été classé sans suite… avant qu’il ne soit rattrapé par la justice dans un autre dossier sensible. Malgré une lettre d'Emmanuel Macron en personne affirmant qu’Alexis Kohler l’avait bien informé, quand il était à Bercy, de ses liens familiaux avec le puissant armateur MSC, les juges ont fini par le mettre en examen pour prise illégale d’intérêts.

A l’aide de nombreux témoignages et documents inédits, "Complément d'enquête" sur le parcours du protégé du Président, et révélations dans les coulisses du pouvoir, au cœur du binôme qui préside au sort de la France depuis près de six ans.

Une enquête de Thomas Lelong, Swanny Thiébaut et Pierre-Louis Devais.

