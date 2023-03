La plupart des Français ne connaissent pas son visage. Pourtant, au cœur de l'Elysée, ce haut fonctionnaire joue un rôle clé dans des décisions politiques qui ont des conséquences sur leur quotidien. Des arbitrages aux nominations dans les cabinets ministériels, tout passerait par Alexis Kohler, souvent surnommé le "jumeau" du Président. La réforme des retraites, notamment, ce serait son projet depuis des années…

Le secrétaire général de l'Elysée, qui place au-dessus de tout la maîtrise des dépenses publiques, ne serait pas totalement étranger au vent libéral qui souffle sur la politique du pays. En pleine crise des "gilets jaunes", Alexis Kohler aurait plaidé pour le maintien de la taxe carbone. La très impopulaire réforme des retraites, ce serait son projet depuis 2017.

Alors qu'il consulte secrètement sur la toute première version de cette réforme, Emmanuel Macron organise un dîner à l'Elysée le 10 décembre 2019. Dans le salon des Ambassadeurs, autour d'un plateau de fruits de mer, sont réunies les personnes les plus puissantes du pays. Alexis Kohler siège comme à son habitude à la droite du Président.

Un dîner très politique

Pour un portrait de "l'homme de l'ombre du Président", "Complément d'enquête" a obtenu les confidences de l'un des invités de ce dîner, qui a souhaité rester anonyme. "Il y avait deux camps : d'un côté Richard Ferrand, Gilles Le Gendre et François Bayrou, opposés à une mesure d'âge. De l'autre, Edouard Philippe et Alexis Kohler." Le secrétaire général de l'Elysée, d'ordinaire sur la réserve, aurait pris la parole, à la surprise de tous.

"Kohler a poussé pour inscrire un âge pivot à 64 ans dans la réforme. C'est la seule fois où je l'ai vu ouvrir la bouche en dîner politique. Nous avons d'ailleurs trouvé qu'il outrepassait son rôle. Il n'était plus conseiller, mais acteur." L'un des participants à un dîner organisé à l'Elysée le 10 décembre 2019 à "Complément d'enquête"

Le Covid-19 aura finalement raison de cette réforme... mais pas de l'objectif d'Alexis Kohler de faire travailler les Français plus longtemps. Deux ans et demi plus tard, il serait revenu à la charge.

Le 9 mars 2022, en pleine campagne présidentielle, le journal Les Echos dévoile une information exclusive : le projet de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Dans l'équipe de campagne du candidat Macron, c'est la consternation.

"Les 65 ans, on les découvre en ouvrant le journal, nous qui essayions que cette campagne soit collective. La fuite dans 'Les Echos' a été organisée par Alexis, ça ne fait aucun doute. Les 65 ans, c'est son point névrotique." L'une des membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022 à "Complément d'enquête"

En constatant sur le terrain, au lendemain du premier tour de l'élection, l'impopularité de cette mesure, Emmanuel Macron aurait lâché un peu de lest et privilégié un âge de départ à 64 ans. Son secrétaire général serait, lui, resté favorable à 65 ans. Quelle est l'influence réelle d'Alexis Kohler sur les choix politiques de l'Elysée ? "Complément d'enquête" a souhaité l'interroger, mais ses demandes d'interview sont restées sans réponse.

