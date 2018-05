"Cash Investigation". Affaire Sarkozy-Kadhafi : soupçons sur des millions

La rédaction de "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) s’est plongée dans une histoire d’argent liquide, de valises de billets qui auraient alimenté une campagne présidentielle française. Au cœur de ce dossier : Nicolas Sarkozy, récemment mis examen par trois juges du pôle financier pour "corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournements de fonds publics libyens".

En 2007, l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi a-t-il financé la campagne présidentielle du candidat de l’UMP ? Scandale d’Etat ou "allégation folle", comme le déclare l’ancien président de la République ? Pendant un an et demi, le journaliste Nicolas Vescovacci a enquêté sur ce dossier tentaculaire où se mêleraient raison d’Etat, intérêts personnels, petites mains et gros cash…

Des révélations sur le train de vie de certains fidèles de Nicolas Sarkozy

Ce nouveau numéro du magazine présenté par Elise Lucet donne à comprendre comment l’un des plus proches collaborateurs de l’ex-chef de l'Etat est soupçonné d’être au cœur d’un montage financier sophistiqué qui implique un fonds d’investissement libyen. Certains témoins de cette affaire parlent ici pour la première fois. Et "Cash" fait des révélations sur le train de vie de certains fidèles de Nicolas Sarkozy.

De la Libye à l’Afrique du Sud, des palais de la République à l’ancien bunker de Kadhafi, les équipes de "Cash" sont parties sur la trace de deux mystérieux intermédiaires qui œuvrent dans l’ombre pour le compte de politiques français. Après la diffusion de ce document, Elise Lucet reçoit sur le plateau les témoins et les experts de cette affaire.

"Affaire Sarkozy-Kadhafi : soupçons sur des millions", une enquête de Nicolas Vescovacci diffusée mardi 22 mai à 20h55 sur France 2.

