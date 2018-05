VIDEO. "On a aidé Sarkozy et c’est la pure vérité", déclare l’ancien interprète du colonel Kadhafi

Aujourd’hui encore, Moftah Missouri se présente comme le plus proche conseiller du colonel Kadhafi. Pour le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), Moftah Missouri raconte à Elise Lucet, en détails, l’objet de la première rencontre entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. C’était le 6 octobre 2005 à Tripoli, en Libye.

De quoi parlent-ils ? "Sarkozy dit au Guide de la Révolution : 'Je vais me présenter à l'élection présidentielle'…" La journaliste fait remarquer à celui qui a été son interprète officiel pendant quinze ans que "c'est une exclusivité à ce moment-là, qu'il ne l'a annoncé à personne".

"'L'aide politique', c’est de l’argent"

"Le colonel Kadhafi lui dit : 'Nous allons vous aider'", affirme Moftah Missouri. Ce qui veut dire ? "La Libye n'est pas un pays développé. Elle ne peut aider que par le truchement du pétrole, du gaz ou de l'argent en espèces."

Mouammar Kadhafi lui propose une aide financière ? "Au bureau du Guide, il y a quelque chose qu'on appelle 'l'aide politique'. Et 'l'aide politique', c'est de l'argent. On a aidé Sarkozy et c'est la pure vérité."

Extrait de "Affaire Sarkozy-Kadhafi : soupçons sur des millions", une enquête de Nicolas Vescovacci diffusée mardi 22 mai à 20h55 sur France 2.