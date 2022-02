"13h15 le samedi". "Ma coloc’ a 72 ans"

Martine, retraitée, a 72 ans, Benjamin, étudiant, en a 21. Sans lien de parenté, ils ont 53 ans d’écart et vivent sous le même toit. Des colocataires heureux de cette nouvelle vie à qui le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est allé rendre visite.

A l’heure du scandale qui secoue le monde des Ehpad, la question du "bien vieillir" revient au cœur de l’actualité. Et la colocation entre seniors et jeunes apparaît comme un pari fort. C’est en tout cas une des alternatives possibles aux maisons de retraite...

Un des moyens de lutter contre la solitude

La colocation intergénérationnelle est un des moyens de lutter contre la solitude qui touche un grand nombre de personnes âgées. Alors, Martine a décidé d’ouvrir son grand pavillon en banlieue parisienne à Benjamin, qui cherchait un logement.

Ce document, signé Florence Helleux, Frédéric Poussin et Smaïn-Morgan Belhadj, met en lumière cette cohabitation heureuse : ils partagent leurs repas du soir, font les courses ensemble et sont là l’un pour l’autre. Martine et Benjamin se disent aujourd’hui complices et même amis.

