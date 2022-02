VIDEO. Seniors isolés, jeunes à la recherche d'un logement... : la solution solidaire de la colocation intergénérationnelle

Martine et Benjamin ont plus d’un demi-siècle d’écart. La retraitée ne voulait plus vivre seule dans son pavillon en banlieue parisienne. L’étudiant avait besoin d’un toit à la hauteur de ses petits moyens. Et depuis qu’ils vivent sous le même toit, des liens forts se sont noués… Extrait du magazine "13h15 le samedi" du 5 février 2022.

"Je m’appelle Martine, j’ai 72 ans. Depuis fin août 2020, je me suis retrouvée seule parce que mon mari est parti dans un Ehpad. Je ne voulais pas quitter ma maison.Je pensais à l’idée d’accueillir un jeune étudiant en colocation. Je m’étais renseignée dans différentes associations. Un soir, je reçois un message d’une amie qui cherchait un logement pour un jeune qui était dans la panade", raconte cette retraitée qui habite un pavillon en région parisienne au magazine "13h15 le samedi" (replay).

"J’ai expliqué à Benjamin [un étudiant en IUT, âgé de 21 ans] que je passais par l’association Le Pari Solidaire pour nous protéger, lui et moi, précise-t-elle. On pouvait très bien ne pas s’entendre, alors je pourrais faire appel à l’association pour trouver un autre étudiant. Surtout, imaginons que je meure. Que devient-il ? Evidemment, il ne peut pas rester dans la maison parce qu’elle sera vendue. Et si on ne s’était pas entendus, l’association aurait retrouvé un autre logement dans les mêmes conditions pour Benjamin. Donc, c’est une protection."

150 euros par mois, charges comprises

Le montant du loyer est à la hauteur des moyens de Benjamin, soit 150 euros par mois, charges comprises. Le contrat est d’un an, renouvelable autant de fois que nécessaire. Martine a fait aménager un petit studio dans ses combles. Un confort et, surtout, une stabilité que l’étudiant n’avait jamais eue : "Vous avez ici une petite kitchenette qui est plus pour le petit-déjeuner et Martine a eu la bonne idée de placer une douche en plein milieu… Ici, il y a les toilettes. Bon, ce n’est pas forcément très grand, mais je me suis habitué…" dit-il avec le sourire.

Benjamin a notamment particulièrement apprécié en emménageant d’avoir un bureau pour travailler : "Il y a eu beaucoup d’émotion quand je suis arrivé. Je me suis dit que j’allais avoir un toit sous lequel je serai bien installé. Au début, j’ai eu du mal a accepter que ce soit chez moi et que je pouvais aménager les lieux. Tout traînait sur le sol et je travaillais par terre. J’avais oublié cette habitude de travailler sur un bureau." Chez sa colocataire Martine, avec qui il n’a aucun lien de parenté et 51 ans d’écart, Benjamin a trouvé plus qu’un toit… un refuge.



