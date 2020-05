"13h15 le samedi". Joyeux Pari(s)

Quelque 90% des personnes souffrant de handicap mental ne trouvent pas de travail… Alors un entrepreneur qui a fait fortune dans le domaine de l’énergie a voulu déjouer les statistiques. En 2018, Yann Bucaille a ouvert un café pas comme les autres dans le quartier de l’Opéra, à Paris.

Le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) avait assisté au tout début du ce Café Joyeux, servi avec le cœur qui a fait le pari d'embaucher presque exclusivement des salariés atteints de déficiences intellectuelles. Sa création a été suivie par l’ouverture d’un autre établissement à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Plongée au cœur d'un projet lumineux

Deux ans plus tard, l’initiateur de cette aventure pas comme les autres s'est lancé un nouveau pari : installer un Café Joyeux sur les Champs-Elysées, ou comment faire exister le handicap et la fragilité sur la plus belle et luxueuse avenue du monde.

Ce document, signé Peggy Leroy, Henri Delaunay et Mathilde Rougeron, plonge au cœur de ce projet lumineux. Et comment vont aujourd’hui, en 2020, les salariés en situation de handicap qui avaient fait leurs débuts, en salle ou en cuisine, à l’ouverture du premier Café Joyeux ?



