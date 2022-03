"13h15 le samedi". Veillée d’armes à Odessa

Pour ce nouveau numéro du magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), signé Edouard Mounier, Fabien Lasserre, Alexis Gilli et Morgane du Liège, direction Odessa.

Le grand port de la mer Noire est l’un des principaux buts de guerre de Vladimir Poutine qui a commencé l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022.

La population se prépare au pire

Le million d’habitants de ce port stratégique pour les relations commerciales du pays, et station balnéaire prisée, se prépare au pire. Beaucoup ont fui et d’autres sont restés, déterminés à se battre contre l’armée russe.

Les équipes du "13h15" se sont rendues au chevet de la population de la ville fondée à la fin du XVIIIe siècle par l’impératrice Catherine II de Russie.

Face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes, le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française qui a lancé un appel aux dons financiers.

