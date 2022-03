VIDEO. Guerre en Ukraine : avec des habitants d’Odessa qui suivent une formation accélérée au maniement des armes

Un groupe d’habitants suit une formation accélérée pour apprendre à manier des armes dans un quartier tenu secret de la ville ukrainienne d’Odessa qui se prépare à l’attaque de l’armée russe. Le grand port de la mer Noire est l’un des principaux buts de guerre de Vladimir Poutine qui a lancé l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 à l’aube.

Alexandra, 23 ans, était encore gérante d’un magasin il y a quelques semaines. Elle s’est portée volontaire, comme toutes les personnes qui se forment avec elle, des hommes et des femmes de tous âges, parfois même à peine sortis de l’adolescence.

"Nous sommes venus pour apprendre à nous défendre"

Marina est très croyante et elle n’aurait jamais imaginé devoir un jour utiliser une arme. "La Bible nous dit de ne pas tuer mais les ennemis nous ont envahis. Et pour empêcher que nos hommes et nos enfants soient tués, qu’on bombarde nos maternités et nos hôpitaux, nous devons nous défendre. On n’a pas d’autres choix", explique-t-elle au magazine "13h15 le samedi" (replay).

Pour l’instant, c’est encore un entraînement, mais cela semble déjà bien réel pour la jeune femme. Comme beaucoup d’autres Ukrainiennes, Marina est prête à partir au combat pour défendre son pays : "Nous sommes venus pour apprendre à utiliser des armes et apprendre à nous défendre. Si un soldat est blessé avec une arme à côté, il faut qu’on sache quoi faire avec l’arme en question. Si c’est nous qui pouvons les aider, alors c’est notre rôle. C’est comme ça."

