"13h15 le dimanche". Le combat d’un père (épisodes 1 & 2)

La série documentaire en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte les dix-sept années d’attente douloureuse d’un homme dont la fille Elodie, employée de banque de 24 ans, a été sauvagement assassinée dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, sur les bords d’une route départementale en Picardie. L’enquête a longtemps piétiné, mais Jacky Kulik n’a jamais abandonné l’espoir de savoir ce qui s’était réellement passé.

Vendredi 6 décembre 2019, Willy Bardon, seul suspect vivant dans cette affaire, a été condamné à trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Somme pour enlèvement et séquestration suivis de mort et le viol de la jeune femme. Il a été acquitté du chef de meurtre. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocate générale, à l'issue de treize jours d'une audience hors norme.



Les gendarmes regroupés au sein de la "cellule Kulik"

Willy Bardon comparaissait devant ses juges parce que sa voix aurait été reconnue sur une une bande sonore, un appel téléphonique d’Elodie passé aux pompiers. Au moins deux voix masculines semblent couvrir les cris de la jeune femme. Quelles voix y reconnait-on ? Que peut-on y entendre ? Les épisodes 1 & 2 de cette série signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Anthony Santoro, dévoile ce qui a fait jour dans l’esprit des enquêteurs.

Les gendarmes, regroupés au sein de la "cellule Kulik", pensaient qu’un des meurtriers craquerait et se confierait à sa femme, à un ami, ou à un inconnu un soir dans un bar... Dans les semaines et les mois qui ont suivi le crime, l’équipe a reçu des dizaines de renseignements anonymes émanant de toute la région. Et ils ont vérifié chaque information. En vain.

> "Le combat d’un père" (épisodes 3 & 4), le 15 décembre 2019 dans la magazine "13h15 le dimanche", juste après le journal de 13 heures sur France 2.



