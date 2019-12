Affaire Elodie Kulik : ce que l'on sait sur la tentative de suicide de Willy Bardon au moment du verdict

Willy Bardon, condamné vendredi à trente ans de réclusion par la cour d'assises de la Somme, est toujours en réanimation, mais son état est "stabilisé", a annoncé le procureur de la République samedi matin.

Une tentative de suicide en plein verdict. Willy Bardon, qui a avalé "un produit" après l'annonce de sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'Elodie Kulik, vendredi 6 décembre, est "toujours en réanimation", mais son état "a été stabilisé". Franceinfo revient sur l'incroyable dénouement de ce procès.

Que s'est-il passé ?

À l'énoncé de sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Somme, Willy Bardon a avalé quelque chose et bu un verre d'eau juste après.

Les #Kulik pleurent et s'étreignent Dans le box Willy Bardon a avalé quelque chose il est exfiltré très vite — corinne audouin (@cocale) December 6, 2019

"Une policière se précipite, on le sort du box, il a l'air hagard mais il tient debout, les forces de l'ordre l'emmènent", rapporte une journaliste de France Inter, présente dans la salle. Il est alors "conscient", selon ses avocats, cités par France 3 Nord. Willy Bardon est rapidement évacué du tribunal et emmené à l'hôpital. A 21 heures, le parquet annonce qu'il a été admis en réanimation.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça s'est passé dans notre dos, a expliqué après les faits Me Stéphane Daquo, conseil de l'accusé. On a eu l'impression qu'il avait quelque chose mais je ne peux pas vous en dire plus". "Vous avez vu son geste ? C'est sûr que c'est le geste d'un innocent," a ironisé de son côté Jacky Kulik. Interrogé par France 3, le père d'Elodie Kulik, qui s'était porté partie civile dans le procès aux assises, a également déclaré avoir "le sentiment du devoir accompli" à l'issue du verdict.

Quel produit à ingéré Willy Bardon ?

Selon les personnes présentes, Willy Bardon a avalé un produit ressemblant à un cachet et le contenu d'une bouteille d'eau tandis que sur le banc des parties civiles, les proches de la victime pleuraient ou s'enlaçaient. Des analyses sont en cours, a annoncé le procureur d'Amiens Alexandre de Bosschère, ajoutant que, "d'après les proches contactés cette nuit et d'après les analyses réalisées, il a absorbé un produit pesticide".

Dans quel état se trouve-t-il ?

Willy Bardon, est "toujours en réanimation" mais son état "a été stabilisé", a précisé le procureur de la République d'Amiens samedi matin. "L'état de Willy Bardon a été stabilisé par les médecins au cours de la nuit" mais "son pronostic vital reste engagé", a déclaré le procureur Alexandre de Bosschère.

Comment-a-t-il pu dissimuler ce produit ?

"On ne sait pas comment il a pu cacher ça" alors qu'il avait "été fouillé", s'est étonné devant la presse le procureur d'Amiens Alexandre de Bosschère, précisant que Willy Bardon avait confié à un "proche" qu'il "attenterait à ses jours s'il était condamné".

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens "pour déterminer les circonstances des faits", a indiqué le procureur samedi, jugeant qu'il serait possible d'en "savoir davantage sur les perspectives d'évolution de son état de santé en milieu d'après midi". En attendant, l'accusé de 45 ans reste "sous escorte policière constante au centre hospitalier".