"13h15 le dimanche". Les reclus de Monflanquin (épisodes 3 et 4)

Dans le cadre de sa série documentaire "Sous emprise", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) s'intéresse à celle exercée par un gourou, une communauté, une secte… Ce quatrième volet est consacré à l’affaire des reclus de Monflanquin, du nom de ce village du Lot-et-Garonne où toute une famille a été victime, pendant presque dix ans, d’un manipulateur infernal.

Thierry Tilly va réussir à prendre le pouvoir sur ces descendants d’une longue lignée d’aristocrates de la région, riches et éduqués. Trois générations ont basculé dans la paranoïa : la mère de 87 ans et ses trois enfants Philippe, Ghislaine, Charles-Henri et certains de leurs conjoints, ainsi que les deux enfants de Ghislaine et les trois de Charles-Henri.

Une histoire aux rebondissements rocambolesques

Pauline Dordilly, Henry Desaunay, Fanny Martino et Mathilde Rougeron poursuivent le récit détaillé de cette descente aux enfers, entamé la semaine dernière. Sous emprise, ils vont peu à peu remettre leur vie entre les mains de cet escroc d'une rare habileté, jusqu’à céder toute leur fortune, estimée à 5 millions d’euro, et vendre le château familial.

Depuis des années, la famille de Védrines essaie de récupérer ses biens abandonnés à leur prédateur. Elle vient tout juste d'obtenir une décision de justice décisive concernant le château familial de Martel. Réussira-t-elle à faire condamner Thierry Tilly et à récupérer ses propriétés, dont la demeure familiale ?

