13h15 du dimanche". L'Amérique des gourous

Dans le cadre de sa série documentaire "Sous emprise", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) s'intéresse à celle exercée par un gourou, une communauté, une secte… Ce deuxième volet est consacré au "paradis des sectes" que sont les Etats-Unis.

Près de 5 000 groupes dangereux sont aujourd'hui recensés outre-Atlantique, dans le pays de toutes les libertés où s'exprime notamment celle de croire en tout, vraiment tout. Enquête sur place pour comprendre comment des citoyens ordinaires ont pu se faire piéger à ce point.

De la limonade mélangée à du cyanure de potassium

En 1978, il y a quarante ans, plus de 900 membres de la secte du Temple du peuple (Peoples Temple), fondée en 1953 par le révérend Jim Jones, ont accepté de boire de la limonade mélangée à du cyanure de potassium et de mourir pour leur gourou. Des survivants racontent comment ils ont vécu de l'intérieur cette emprise.

Anne-Claire Danel, Edward Bally, Henri Desaunay et Anne Cohen ont également cherché à savoir pourquoi des jeunes femmes ont accepté d’être marquées au fer rouge comme du bétail. Dans l'Etat de New York même, à la demande du gourou de la secte NXIVM (prononcer Nexium), aujourd’hui sous les verrous.

> Voir ou revoir la collection "Sous emprise" :

> L'Ordre du temple solaire

Soixante-quatorze personnes, adultes et enfants, sont mortes en Suisse, en France et au Canada, pour la plupart immolées par le feu, entre 1994 et 1997 !

> L'Amérique des gourous

Près de 5 000 groupes dangereux sont aujourd'hui recensés outre-Atlantique, dans le pays de toutes les libertés où s'exprime notamment celle de croire en tout.

