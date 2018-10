"13h15 le dimanche". L'Ordre du temple solaire

Dans le cadre de sa série documentaire "Sous emprise", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) s'intéresse à celle exercée par un gourou, une communauté, une secte… Ce premier volet est consacré à l'Ordre du temple solaire.

L'OTS a été fondé en 1984 par le Français Jo Di Mambro et le Belge Luc Jouret, médecin de formation. La secte a rencontré un tel succès que des "filiales" ont été créées un peu partout dans le monde.

Sucides ou exécutions ?

Leurs adeptes vivaient selon les préceptes des deux gourous, dans des fermes communautaires. Ils se préparaient au voyage ultime vers la mystérieuse étoile Sirius... 74 personnes, adultes et enfants, sont mortes en Suisse, en France et au Canada, pour la plupart immolées par le feu, entre 1994 et 1997 !

Pour ce document, Sarah Oultaf, Jean-Baptiste Jacquet, Richard Montrobert et Guillaume Salasca ont mené l'enquête. Les adeptes ont-ils été poussés au suicide ou ont-ils été exécutés ? A ce jour, toute la lumière n'a pas été faite sur les conditions de ces morts… sous emprise sectaire.

