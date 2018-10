VIDEO. Reclus de Monflanquin : comment le manipulateur s'y est pris pour tenir toute une famille sous son emprise

Thierry Tilly a tenu sous son emprise totale pendant près de dix ans, de 1999 à 2009, trois générations d’une longue lignée d’aristocrates du Lot-et-Garonne, riches et éduqués. Il est même parvenu à les réduire en esclavage à Oxford, en Angleterre, où il leur avait ordonné de se réfugier. Charles-Henri de Védrines, gynécologue, devient jardinier. Leurs deux enfants enchaînent les petits boulots. Le monde extérieur panique Ghislaine, Philippe vire paranoïaque… Et tous reversent leur salaire à l’escroc !

Les onze membres de cette famille, que la presse a appelés les "reclus de Monflanquin", du nom du village où les notables possédaient depuis quatre siècles un château, ont été non seulement ruinés, mais ils ont aussi perdu toute autonomie. Alors, comment le manipulateur a-t-il réussi à transformer ces personnes saines de corps et d’esprit en marionnettes ? Comment est-il parvenu à les dépouiller, non seulement de leurs biens (5 millions d’euros), mais aussi de leur intelligence ?

"Thierry Tilly s’est comporté comme un psychanalyste complètement dévoyé"

"La réaction dominante dans le public, c’est de dire : 'Ce n’est pas possible, ça ne pourrait pas nous arriver à nous...’ explique le psychiatre Daniel Zagury. Je crois qu’il faut être très modeste et penser que peut-être, peut-être… La particularité remarquable de Thierry Tilly est de saisir la faille. Pas de saisir la faille en général, mais de saisir la vôtre…" L’escroc a en effet très vite compris que le passé de persécutions de cette famille de la noblesse protestante lui permettrait de diffuser une ambiance de peur.

Le manipulateur a commencé par devenir le confident de Ghislaine de Védrines dans un cadre professionnel. Il a mémorisé tous les secrets du clan. "Thierry Tilly s’est comporté comme un psychothérapeute, comme un psychanalyste complètement dévoyé. Il les a beaucoup écoutés, mais il vous écoute pour vous asservir", précise l’expert auprès des tribunaux. Condamné le 4 juin 2013 à dix ans de prison par la cour d’appel de Bordeaux, il en est sorti avant d’être interné dans un hôpital psychiatrique.