Politique : les principales annonces d'Emmanuel Macron

Durée de la vidéo : 2 min

Les antennes de France 2 et TF1 ont accueilli Emmanuel Macron, dimanche 24 septembre, pour une interview exclusive après des derniers jours chargés entre la venue du pape François, la visite du roi Charles III et le Mondial de rugby. Voici les principales annonces du président de la République.

À la veille de la planification écologique et le jour des élections sénatoriales, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une interview accordée à TF1 et France 2. Le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets dont le pouvoir d'achat. Il a confirmé la mise en place d'un accord de modération sur les marges dans la grande distribution. Concernant le carburant, le président de la République a annoncé poursuivre l'aide de 100 euros pour le carburant. Elle sera destinée aux travailleurs les plus modestes.



Emmanuel Macron répond au pape au sujet des migrants

Le pape François s'était confié sur le sort des migrants lors de sa venue à Marseille (Bouches-du-Rhône). "On doit être rigoureux et on ne peut pas accueillir toute la misère sociale du monde", a répondu Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est penché sur la transition écologique en finalisant le leasing d'ici à la fin de l'année concernant les véhicules électriques, avant d'annoncer le retrait de son ambassadeur et des militaires au Niger d'ici la fin de l'année.