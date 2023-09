Planification énergétique : "Il faut que les ménages aux revenus modestes aient accès aux solutions", estime Anne Bringault, la directrice des programmes pour le Réseau Action Climat

Durée de la vidéo : 11 min

Dimanche 24 septembre, Emmanuel Macron est l’invité du 20 Heures. Il devrait notamment évoquer la planification énergétique. Anne Bringault, directrice des programmes pour le Réseau Action Climat, évoque ce plan sur le plateau du 19/20 info.

Le gouvernement souhaite une baisse de 55% des gaz à effet de serre d’ici à 2030. "C’est réaliste. Il faudrait même faire plus si on veut rester sous une trajectoire globale de 1,5°C de réchauffement global au niveau de la planète. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est comment on le fait ? […] Il faut que cette planification intègre des mesures justes. Il faut que les ménages aux revenus modestes aient accès aux solutions, à l’isolation performante des logements, aux mobilités durables. Actuellement, on voit bien qu’avec la hausse des prix des carburants […] il faut des solutions pour se déplacer en polluant moins", assure Anne Bringault, directrice des programmes pour le Réseau Action Climat.



Allier écologie et pouvoir d’achat

De son côté Nadia Ziane, directrice du département consommation Familles Rurales, estime qu’il "ne faut pas opposer" écologie et pouvoir d’achat. "C’est précisément en pensant développement durable qu’on trouvera des solutions", assure celle qui prône une rénovation "des passoires thermiques". Interrogée sur la vente à perte du carburant, elle répond : "Ça a été assez fou d’entendre cette idée-là. Ce n’est absolument pas la solution. On a vu ce qu’a donné le trimestre anti-inflation."