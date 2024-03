Gaza : les États-Unis annoncent la construction d'un port flottant pour acheminer de l'aide humanitaire

Un port humanitaire doit être mis en place à Gaza, ont annoncé les États-Unis. L'immense plateforme temporaire permettra de fournir plus de deux millions de repas par jour.

Le président américain Joe Bien a annoncé la construction d'un port au milieu de la mer afin d'accélérer l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. "J'ordonne aux forces armées américaines de conduire une mission d'urgence pour établir un port temporaire sur la côte de Gaza pouvant accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris provisoires", a déclaré Joe Biden.

Une famine imminente

La construction de ce port pourrait durer soixante jours et mobiliser plus d'un millier de soldats américains. L'ONU a salué l'initiative, mais s'inquiète face à l'urgence de la crise humanitaire qui frappe la population de Gaza. La famine est imminente et un quart de la population serait déjà affamée, a souligné Michael Fakrhi, rapporteur spécial des Nations Unies. La mise en place d'un corridor maritime reliant Chypre à Gaza a été annoncé par l'Union européenne. Une première livraison pourrait arriver dimanche 10 mars. Une solution d'urgence, car les bombardements et les contrôles de l'armée israélienne ralentissent l'arrivée des vivres.