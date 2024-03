Handicap : devenu paraplégique après un accident, Jérémy Soots a repris le volant de son camion

Un personnage hors norme. Jérémy Soots vient de retrouver, sept ans après, le volant d'un camion. Chauffeur poids-lourd, il a été victime d'un accident de moto qui l'a rendu paraplégique.

Victime d'un accident routier en 2016, Jérémy avait hâte de retrouver son camion. Grâce à un élévateur fixé à l'arrière de sa cabine, il reprend son volant après sept longues années d'attente. "C'était inespéré, honnêtement j'y croyais plus", relève-t-il. Sa cabine de pilotage a été spécialement aménagée, avec une commande de frein remontée et un accélérateur qu'il peut tenir à la main.

Une fierté pour le chauffeur routier

Le chauffeur de 31 ans a toujours aimé la route et les grands espaces. Dès sa majorité, il passe tous les permis. Il a notamment sillonné toute l'Europe avec son 44 tonnes, avant de perdre le contrôle de sa moto dans un virage, lors d'une balade. "J'ai perdu l'avant de la moto dans les graviers et elle est venue finir sa course dans mon dos", se rappelle Jérémy. Après sept ans de rééducation et le passage d'un permis spécial, il peut désormais repartir sur les routes. "C'est une grande fierté pour moi d'avoir mené à bien ce projet et d'être chauffeur routier en fauteuil roulant", affirme-t-il.