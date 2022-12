Santé : attention aux faux sucres, riches en fructose

Attention aux faux sucres, qui ne sont pas forcément meilleurs pour la santé que le vrai. C’est le message de "60 Millions de consommateurs", dans son dernier hors-série. Le point avec Frédérique Prabonnaud, sur le plateau du 12/13 du vendredi 9 décembre.

Les résultats des tests du magazine "60 Millions de consommateurs" sont parfois surprenants. "Le magazine a passé en revue les sucres dits ‘naturels’, et bien ‘naturel’, ce n’est pas forcément synonyme de ‘à consommer sans modération’", indique Frédérique Prabonnaud, sur le plateau du 12/13, vendredi 9 décembre. La journaliste cite l’exemple du sucre de coco, le sirop d’érable ou encore le sirop d’agave. "En réalité, ils sont riches en fructose, qui consommée en excès, favorise le développement de la maladie du foie gras", explique-t-elle.

"On a besoin de glucose, c’est notre carburant"

Quand on pense aux faux sucres, on pense édulcorants. Est-ce qu’ils sont bons pour la santé ? "Attention, car de récentes études montrent que la consommation d’édulcorants, comme l’aspartame ou le sucralose, seraient associés à un risque accru de cancer, mais aussi de maladie cardiovasculaire", indique Frédérique Prabonnaud. Cela veut aussi dire que l'on ne peut plus manger de sucre, difficile à l’approche de Noël. "On en a besoin de glucose, c’est notre carburant, mais comme souvent, avec modération", ajoute la journaliste.