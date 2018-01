INFOGRAPHIE. Quels sont les effets du sucre sur votre corps ?

Parmi les principaux effets néfastes de l'excès de sucre, on retrouve les maladies cardiovasculaires graves, le diabète de type 2, les caries ou encore l’obésité.

Les effets pervers du sucre sur le corps. (ANSELME CALABRESE / FRANCEINFO)

Le sucre, ennemi numéro un pour la santé publique ? De nombreuses études ont démontré un lien entre sa consommation excessive, principalement sous forme de fructose, et une augmentation des maladies non transmissibles comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. "Le sucre tue énormément", estime même la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Difficile pourtant d'y échapper, tant l'industrie agroalimentaire y est devenue accro. C'est tout l'objet du film Sugar Land, en salles mercredi 24 janvier. Le réalisateur Damon Gameau a testé les effets d’une alimentation haute en sucre sur son corps, a priori en bonne santé avant le début de l'expérience, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée, mais contenant des sucres cachés. A l'occasion de la sortie de ce documentaire, franceinfo fait le tour des effets pervers de cet aliment sur le corps.

Diabète, caries, arthrite, cirrhose…

Parmi les principales conséquences néfastes de l'excès de sucre, on retrouve les maladies cardiovasculaires graves, le diabète de type 2, les caries ou encore l’obésité, notamment chez les enfants. On le sait moins, mais une alimentation très riche en sucre peut aussi endommager les protéines de notre corps et causer des inflammations des articulations, comme l’arthrite.

Le fructose a aussi des effets toxiques similaires à ceux de l'alcool sur le foie. De quoi accroître le risque de maladies hépatiques, dont la cirrhose. Enfin, l’augmentation de l’insuline entraînée par la consommation de sucre produit des enzymes qui endommagent les fibres de collagène et d'élastine. Résultat : un affaissement de la peau et des rides. Alors, un seul conseil : attention aux excès. Sinon, l'addition risque d'être salée pour votre santé.