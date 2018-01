C'est ma santé. "Sugar Land", un film qui dénonce les effets du sucre sur l'homme

Image de la bande annonce du film "Sugar Land". (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Nous allons au cinéma pour évoquer le film Sugar Land qui sort mercredi 24 janvier sur les écrans français. Il fait le procès du sucre qui est caché dans les plats préparés industriels. Pour cette démonstration, l'acteur et réalisateur australien Damon Gaveau a donné de sa personne :

L'Organisation Mondiale de la santé (OMS) estime que notre ration quotidienne de sucre ne doit pas dépasser 20 à 30 grammes. En réalité nous consommons en moyenne 160 grammes de sucre cachés dans les aliments industriels. Pour voir les effets d'une telle quantité de sucre sur son corps, Damon Gaveau fait une chose totalement folle : il décide de manger pendant deux mois, 40 cuillères à café de sucre chaque jour, soit l'équivalent de ce que nous mangeons sous forme de sucres cachés. Tout au long du film, on voit son corps se transformer. Son poids passe de 76 à plus de 84 kilos, son tour de taille augmente de 10 cm, ses analyses sanguines montre l'installation d'un diabète de type 2, son foie se remplit de graisse. Bref sa santé se détériore.

Un film légèrement exagéré

Bien sûr en mangeant du sucre à la petite cuillère, cet homme grossit le trait mais il a le mérite de révéler une triste réalité. Sans nous en rendre compte, les aliments tout préparés que nous mangeons contiennent beaucoup de sucres. Ce film raconte d'ailleurs comment on en est arrivé là. À la fin des années 70, les industriels décident de vendre des aliments moins gras. Pour que le goût reste agréable, ils ajoutent du sucre qui est un exhausteur de goût et qui donne de la consistance. Pour être plus précis, ils rajoutent des sirops de glucose, de fructose. Aujourd’hui, on en trouve dans 80% des aliments industriels : dans les soupes de légumes, dans le jambon, dans les pizzas, dans les produits 0% et même dans les biscuits d'apéritif ou les cacahuètes. La palme revient aux yaourts à boire. Une seule petite bouteille contient l'équivalent de 15 sucres en morceaux.

Les sucres cachés sont mauvais pour notre santé

Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui en France l’obésité touche 15% des adultes et 10 % des enfants, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Mais ce n'est pas tout car notre organisme ne sait pas gérer une arrivée massive de glucose et en définitive les cas de diabète de type 2 se multiplient avec au moins 3,5 millions de personnes concernées en France. Le fructose, autre sucre industriel, se transforme en graisse dans notre foie. Cette accumulation de graisses peut provoquer une cirrhose. L'excès de sucre favorise aussi les maladies cardio-vasculaires. Après avoir vu Sugarland, vous regarderez sûrement avec un autre œil les aliments préparés par les industriels.